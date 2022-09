Minister dopravy A. Doležal otvoril školský rok na SPŠD v Trnave

Trnava 5. septembra (TASR) – Na Strednej priemyselnej škole dopravnej (SPŠD) v Trnave otvoril nový školský rok minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Do prvého ročníka na tejto škole nastúpilo 175 zo 492 študentov, ktorí sa na školu hlásili. Celkovo je na škole 673 študentov v 24 triedach.



"Som príjemne prekvapený, akú úroveň vzdelávania, odbornosti a vybavenia táto škola má. Určite budeme pokračovať v spolupráci so školou v sektore železničnej dopravy, ktorú má ministerstvo v gescii, respektíve sa ju budeme snažiť ešte skvalitniť. Oceňujem pracoviská, ktoré na škole sú, ale aj študentské práce v oblasti zabezpečovacej techniky na železniciach," uviedol Doležal.



SPŠD je jednou zo 45 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), v ktorých si do školských lavíc sadlo viac ako 15.000 študentov, z toho takmer 3900 prvákov. "Na tejto škole máme niekoľko plánov. Sme extra hrdí na tzv. elektrické auto. Ide o významný projekt, ktorý nás reprezentuje na medzinárodnom poli, a sme jediným zástupcom v takomto niečom v strednej Európe. Určite budeme túto aktivitu podporovať. Zároveň myslíme aj na investičné veci na škole. Či už nové parkovisko pri škole, ale pracujeme aj na rozšírení jedálne," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Podobne ako mnohé ďalšie školy, aj dopravná škola má nedostatok odborných vyučujúcich. "Na tento rok sa nám stavy podarilo naplniť, ale siahli sme aj na vzdelávajúcich v dôchodkovom veku a pomohla nám aj Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity," informoval riaditeľ školy Peter Papík.



Ako doplnil, čo sa týka samotného vzdelávania, škole pomáha projekt Študuj dopravu, ktorý zastrešuje ministerstvo dopravy. "V ňom sa stretávame so zamestnávateľmi a pri týchto stretnutiach si vymieňame názory. Od zamestnávateľov sa dozvedáme ich požiadavky a my sa to snažíme preniesť do učebných osnov a pripraviť im absolventov takých, akých ich potrebujú," povedal riaditeľ.