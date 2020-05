Minister J. Budaj dá preveriť úhyn rýb pri Čunove

Bratislava 30. mája (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) nariadil preverenie úhynu rýb v oblasti Čunova, na ktorý upozornili viaceré ochranárske organizácie. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Udalosť sa stala začiatkom týždňa, keď Vodohospodárska výstavba v rámci bežnej manipulácie odstavila vodnú elektráreň v Čunove. Po opätovnom uvedení elektrárne do prevádzky pri zníženom prietoku cez haťové pole ryby mohli uviaznuť medzi kameňmi. "Musíme preveriť, čo sa stalo. Buď pochybili vodohospodári tým, že prietok znížili príliš rýchlo a tak ryby, ktoré nestihli odplávať do starého koryta Dunaja, uviazli v pasci. Druhou možnosťou je chyba užívateľa revíru, či postupoval podľa zákona a urobil všetko preto, aby úhynu zabránil," reagoval Budaj.



Keďže možnosť uviaznutia rýb pri manipulácii je známa od spustenia Vodného diela Gabčíkovo, vodohospodári kontaktujú príslušnú rybársku organizáciu, aby v prípade potreby vedeli včas zasiahnuť. Z podnetu ministra okresný úrad v sídle kraja preskúma, či vodohospodársky podnik postupoval podľa manipulačného poriadku. Príslušná sekcia ministerstva vykoná kontrolu aj u užívateľa revíru.



Verejnosť podľa MŽP SR úhyn rýb spája so simulovanými záplavami ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja, ktoré Vodohospodárska výstavba začala minulý týždeň. Tieto dve aktivity však so sebou priamo nesúvisia. "Záplavy starej ramennej sústavy ryby iste neutopili. Škodu mohlo spôsobiť príliš rýchle opadnutie vody. Ak škody zavinilo chybné konanie nejakej osoby, škodu zosobníme," vyhlásil šéf envirorezortu. "Postup pracovníkov preveríme a vyvodíme dôsledky, aby sme v budúcnosti realizovali simulované záplavy bez uhynutých rýb," dodal.