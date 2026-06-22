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VIDEO: Minister Jozef Ráž sa bude uchádzať o post primátora Bratislavy
Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 22. júna (TASR) - Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia.
Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. „Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu,“ uviedol s tým, že finančne ho nebude podporovať žiadna politická strana. Kampaň plánuje viesť z vlastných zdrojov. Vyhlásil, že bude vecná a slušná.
Ráž označil Bratislavu za svoj domov, kde sa narodil a kde vyrastajú aj jeho deti. „Chcem, aby mali dôvod tu zostať, tak ako my všetci ostatní Bratislavčania. Myslím si, že poznám ulice Bratislavy a poznám aj jej svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite nie je jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra,“ vyhlásil. Po ôsmich rokoch je podľa jeho slov možno čas na nový impulz. Ako podotkol, sú desiatky projektov na papieri a máloktoré z nich sú dokončené. „Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie, potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa,“ poznamenal.
V hlavnom meste chce riešiť dopravu. Nie je totiž podľa neho možné, aby sa jazdilo z jedného konca mesta na druhý rovnako dlho ako z Bratislavy do Nitry či do Trenčína. Niektoré kľúčové infraštruktúrne projekty by sa dali riešiť cez PPP projekty, nemyslí si zároveň, že by malo hlavné mesto nedostatok financií. Za problém Bratislavy označil aj nedostatok bytov. „Tak ako sme rozostavali Slovensko a podarilo sa nám to cez novelu stavebného zákona, tak treba rozostavať Bratislavu, treba začať stavať byty,“ uviedol Ráž s tým, že tak sa podarí znížiť aj ich ceny. Zamerať sa chce aj na bezpečnosť v meste, napríklad aj zvýšením počtu policajtov. „Myslím si, že o 200 úradníkov na magistráte menej a 200 policajtov mestských viac, to akože okamžite,“ poznamenal Ráž.
Počas najbližších týždňov chce navštíviť každú zo 17 bratislavských mestských častí, aby spolu s obyvateľmi vytvoril spoločne program pre Bratislavu. Priznal, že nebude úplne jednoduché oddeliť post ministra dopravy od kandidatúry na šéfa Bratislavy, deklaruje však snahu urobiť maximum pre to, aby to bolo „čo najviac férové“. Výsledky prieskumu, na ktorý sa odvolával viackrát pri rozhodovaní sa o kandidatúre, zverejniť nechce. Odôvodnil to tým, že nechce, aby sa z toho stala „mediálna šou“. Výsledky však podľa neho „boli nie úplne zlé“.
Podotkol, že keby sa stotožňoval s politickými názormi a agendou Smeru, ktorého je nominantom na poste ministra, bol by už v strane, avšak v žiadnej strane nie je. Aj v kampani sa chce vyhýbať konfliktom. Dôrazne odmietol akúkoľvek finančnú podporu politických strán, kampaň si chce financovať z vlastných peňazí. Prekročiť zákonný limit 250.000 eur s DPH pre nezávislého kandidáta neplánuje. Sledovať to bude možné na jeho transparentnom účte.
Čo sa týka funkcie ministra, v prípade, ak by voľby vyhral, alternatívou na zostávajúci rok na post šéfa rezortu by mohol byť súčasný štátny tajomník. Pripomenul však, že určenie jeho prípadného nástupcu nie je v jeho kompetencii.
Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili už súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá), bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. „Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu,“ uviedol s tým, že finančne ho nebude podporovať žiadna politická strana. Kampaň plánuje viesť z vlastných zdrojov. Vyhlásil, že bude vecná a slušná.
Ráž označil Bratislavu za svoj domov, kde sa narodil a kde vyrastajú aj jeho deti. „Chcem, aby mali dôvod tu zostať, tak ako my všetci ostatní Bratislavčania. Myslím si, že poznám ulice Bratislavy a poznám aj jej svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite nie je jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra,“ vyhlásil. Po ôsmich rokoch je podľa jeho slov možno čas na nový impulz. Ako podotkol, sú desiatky projektov na papieri a máloktoré z nich sú dokončené. „Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie, potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa,“ poznamenal.
V hlavnom meste chce riešiť dopravu. Nie je totiž podľa neho možné, aby sa jazdilo z jedného konca mesta na druhý rovnako dlho ako z Bratislavy do Nitry či do Trenčína. Niektoré kľúčové infraštruktúrne projekty by sa dali riešiť cez PPP projekty, nemyslí si zároveň, že by malo hlavné mesto nedostatok financií. Za problém Bratislavy označil aj nedostatok bytov. „Tak ako sme rozostavali Slovensko a podarilo sa nám to cez novelu stavebného zákona, tak treba rozostavať Bratislavu, treba začať stavať byty,“ uviedol Ráž s tým, že tak sa podarí znížiť aj ich ceny. Zamerať sa chce aj na bezpečnosť v meste, napríklad aj zvýšením počtu policajtov. „Myslím si, že o 200 úradníkov na magistráte menej a 200 policajtov mestských viac, to akože okamžite,“ poznamenal Ráž.
Počas najbližších týždňov chce navštíviť každú zo 17 bratislavských mestských častí, aby spolu s obyvateľmi vytvoril spoločne program pre Bratislavu. Priznal, že nebude úplne jednoduché oddeliť post ministra dopravy od kandidatúry na šéfa Bratislavy, deklaruje však snahu urobiť maximum pre to, aby to bolo „čo najviac férové“. Výsledky prieskumu, na ktorý sa odvolával viackrát pri rozhodovaní sa o kandidatúre, zverejniť nechce. Odôvodnil to tým, že nechce, aby sa z toho stala „mediálna šou“. Výsledky však podľa neho „boli nie úplne zlé“.
Podotkol, že keby sa stotožňoval s politickými názormi a agendou Smeru, ktorého je nominantom na poste ministra, bol by už v strane, avšak v žiadnej strane nie je. Aj v kampani sa chce vyhýbať konfliktom. Dôrazne odmietol akúkoľvek finančnú podporu politických strán, kampaň si chce financovať z vlastných peňazí. Prekročiť zákonný limit 250.000 eur s DPH pre nezávislého kandidáta neplánuje. Sledovať to bude možné na jeho transparentnom účte.
Čo sa týka funkcie ministra, v prípade, ak by voľby vyhral, alternatívou na zostávajúci rok na post šéfa rezortu by mohol byť súčasný štátny tajomník. Pripomenul však, že určenie jeho prípadného nástupcu nie je v jeho kompetencii.
Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili už súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá), bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.