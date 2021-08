Minister obrany privítal v Banskej Bystrici medailistu Jakuba Grigara

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) privítal v nedeľu v Banskej Bystrici strieborného medailistu z olympijských hier v Tokiu Jakuba Grigara. Slovenský vodný slalomár je totiž športovcom Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica. „Reprezentoval nielen Slovenskú republiku, ale aj našu Duklu,“ povedal minister.



„Zároveň treba oceniť aj to, že našim ďalším športovcom sa podarilo získať pozície v prvej desiatke na olympiáde, čo je neuveriteľné,“ spomenul. Olympionikom sa poďakoval aj za to, ako celý svoj život trénujú a pomáhajú zveľaďovať značku banskobystrického vojenského športového centra.



Minister obrany Grigara vítal v rámci hudobného podujatia Vojenský LetoFest 2021 v amfiteátri v Banskej Bystrici. Nechýbajú hudobné vystúpenia, ukážky vojenskej techniky i autogramiáda športovcov VŠC Dukla Banská Bystrica. V nedeľu podvečer organizátori naplánovali aj benefičnú dražbu športového vybavenia, stánok „Podpor dobrú vec“.



Grigar vybojoval pre Slovensko historicky prvú medailu v mužskom kajaku, celkovo je to 15. cenný kov v slovenskej vodnoslalomárskej zbierke v rámci olympijských hier.