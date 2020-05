R. Sulík chce podporiť vznik výskumného vodíkového centra v Košiciach

Na snímke z Prototypového a inovačného centra SjF je univerzálny pľúcny ventilátor vyvinutý a vyrobený na SjF TUKE. Tím, ktorý sa podieľal na jeho vývoji zľava šéf tímu prof. Michal Kelemen, odborný asistent Peter Tuleja, doktorand Peter Marcinko a vpravo docent Ivan Virgala. V Košiciach 27. mája 2020. Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 27. mája (TASR) – V Košiciach by mohlo vzniknúť výskumné vodíkové centrum, ktoré by sa venovalo aj využitiu vodíka na pohon automobilov. Počas stredajšej návštevy Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) to pre novinárov uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).Vznik takto orientovaného výskumného centra navrhli ministrovi predstavitelia univerzity a jej Strojníckej fakulty. "" povedal minister.Hlavným cieľom ministrovej návštevy na TUKE bolo zistiť, v akom stave je vodíkový výskum na Slovensku, pričom košická univerzita už v tomto smere značne pokročila. Minister poukázal na to, že Slovensko je veľmoc vo výrobe automobilov, zároveň sa však treba zamýšľať, čo bude v budúcnosti. "," konštatoval šéf rezortu hospodárstva.V tomto smere vidí Sulík tri hlavné oblasti, a to sú výroba, uskladnenie a spaľovanie vodíka. "," dodal. Výskumu vodíka sa pritom na Slovensku venujú aj iné výskumné inštitúcie, minister preto vidí pre krajinu dobrý potenciál na ďalší výskum.Zamýšľané centrum v Košiciach by sústreďovalo výskumné kapacity a orientovalo by sa nielen na základný výskum. "" potvrdil novinárom vedúci Katedry energetickej techniky SjF TUKE Tomáš Brestovič. Centrum by spájalo rôzne už fungujúce laboratóriá a technológie do jedného celku a budovalo ďalšiu infraštruktúru.Problémom vodíka pri využití je, že má veľmi nízku hustotu. "," priblížil Brestovič.Na SjF okrem iného prezentovali ministrovi vyvinutý prototyp vodíkového metalhydridového kompresora s tepelným čerpadlom, ktorý umožňuje stáčať vodík z nízkeho tlaku na vysoký, pričom vodík neprichádza do kontaktu so žiadnymi pohyblivými časťami.Súčasťou programu Sulíka na TUKE bolo stretnutie s rektorom Stanislavom Kmeťom a dekanom SjF Jozefom Živčákom. Minister zároveň ocenil aktivity univerzity a fakulty pri výrobe a vývoji ochranných štítov, respirátorov či univerzálneho pľúcneho ventilátora v boji s ochorením COVID-19.