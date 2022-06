Minister školstva B. Gröhling odovzdal vysvedčenia žiakom v Humennom

Humenné 30. júna (TASR) – Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) odovzdal vo štvrtok vysvedčenia deviatakom v Základnej škole (ZŠ) Jána Švermu v Humennom. Oboznámil sa tiež s fungovaním školy, popoludní má naplánované stretnutie s učiteľmi.



"Je to česť pre našu školu a rozprávali sme sa i o projekte modernizácie školy," povedal riaditeľ školy Jozef Šalata. V súčasnosti má škola s takmer 90-ročnou históriou 720 žiakov a 77 zamestnancov.



Minister ocenil aktivitu riaditeľa, ktorý požiadal o každý jeden projekt vyhlásený rezortom. "Som veľmi rád, že tu vznikajú aj 'chill' zóny, ktoré mladí ľudia využívajú. Toto by sme chceli vytvárať celkovo. Či už je to obnova tried, následne aj vybavenie jednotlivých chodieb a priestorov školy," uviedol Gröhling.



Školy na Slovensku sa podľa jeho slov prioritne opravovali zvonku. "Stále tvrdíme, že by sme mali opravovať vnútorný priestor, pretože žiaci a študenti trávia najviac času v triedach. Čo sa týka takzvaného modernizačného dlhu, je vyčíslený na úrovni 50 miliónov eur, ale myslím si, že táto suma by bola omnoho väčšia, ak by sme naozaj chceli školy priblížiť k 21. storočiu," vysvetlil šéf rezortu. Od škôl dostali celkovo 1800 žiadostí o dotáciu.



Rezort školstva prázdninovať podľa neho nebude, keďže ich v septembri čaká predstavovanie obsahovej zmeny a potrebujú pripraviť mentorov. "Momentálne je už založených 16 regionálnych centier, kde sa mentori vzdelávajú, aby následne vedeli odovzdávať vedomosti všetkým ostatným," doplnil Gröhling. Rezort sa pripravuje aj na prípadné testovanie v súvislosti s ochorením COVID-19.



Minister v Humennom navštívil i ZŠ Pugačevova, kde sa stretol so žiakmi, vedením školy a absolvoval diskusiu s učiteľmi.