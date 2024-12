Minister Tomáš pomôže obetiam zemetrasenia z rezervy predsedu vlády

Vranov nad Topľou 6. decembra (TASR) - Majitelia domov, ktoré po vlaňajšom zemetrasení, ostali neobývateľné alebo boli zbúrané a neboli oprávnené na pomoc z doteraz poskytnutých programov, dostanú kompenzácie z rezervy predsedu vlády. Na tlačovej konferencii vo Vranove nad Topľou to uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý informoval, že zoznam týchto domov vytvorila nadácia Prešovského samosprávneho kraja.



"V uplynulých týždňoch odovzdala vláde prostredníctvom mňa zoznam, ktorý obsahuje 12 domov. Boli buď úplne zbúrané, alebo sú neobývateľné, a preto títo ľudia nemali nárok prakticky na žiadnu pomoc, okrem možno tej humanitárnej," uviedol Tomáš.



Proces kompenzácií by sa mal uskutočniť v budúcom roku. "Sú tam vyčíslené sumy pri jednotlivých domoch, ktoré sú mierne rozdielne, ale budú to vyššie kompenzácie ako tie, ktoré boli poskytnuté v rámci humanitárnej pomoci," dodal.



V rámci humanitárnej pomoci, ktorá bola poskytovaná zo strany ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny fyzickým osobám či domácnostiam, vyplatili spolu 3,5 milióna eur. Tomáš tiež spomenul, že pokračuje program obnovy domov pod názvom Obnovme si svoj dom. Tento program, ktorý má na svojom účte vyčlenených 32 miliónov eur, doposiaľ uspokojil 1450 žiadostí a vyplatil zálohy. Ďalšou formou pomoci boli prostriedky z Ministerstva financií určené na obnovu verejných a cirkevných budov.



Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra 2023 zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody.