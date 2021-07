Minister zdravotníctva V. Lengvarský navštívil trnavskú nemocnicu

Trnava 15. júla (TASR) – Fakultnú nemocnicu (FN) Trnava vo štvrtok navštívil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Oboznámil sa s priebehom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a s vedením nemocnice hovoril aj o témach, ktoré majú spoločné s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako je financovanie ich chodu, personálne otázky, rozvoj, obnova či výstavba nových zariadení.



„Chcem poďakovať zdravotníckemu personálu, ako zvládli pandémiu,“ povedal minister. V nemocnici v súčasnosti nie je hospitalizovaný ani jeden pacient s novým koronavírusom. Až tri štvrtiny zdravotníckeho personálu, 93 percent lekárov a 82 percent zdravotných sestier sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, čo je podľa ministra „dobré číslo“.



Vakcinačné centrum FN, umiestnené provizórne v priestoroch psychiatrie, denne zaočkuje podľa riaditeľa nemocnice Vladislava Šrojtu 400 až 700 záujemcov o vakcináciu. Nemocnica od januára 2021 podala už 65.000 dávok vakcíny od Pfizer/BionTech. „V najbližších dňoch začneme so stavebnými úpravami nového trvalého vakcinačného centra, ktoré vznikne v nevyužívaných priestoroch objektu ľudských zdrojov. Vďaka ministerstvu sa nám podarilo získať finančné prostriedky na kompletnú rekonštrukciu, centrum môže fungovať aj roky, kým bude trvať potreba očkovania,“ uviedol riaditeľ. Otvoriť by ho chceli v októbri. Šrojta informoval aj o stave plánovaných operácií, FN má naplnený poradovník do konca septembra a ambulancie pre pacientov fungujú v bežnom režime.



FN v Trnave sa pripravuje na dlhoočakávanú výstavbu novej nemocnice, ktorá by zastrešila všetky kliniky a oddelenia FN. Podľa ministra sa čerpanie prostriedkov na výstavbu z plánu obnovy a odolnosti odvíja od legislatívneho prijatia optimalizácie siete nemocníc a zadefinovania, do akej kategórie bude tá-ktorá nemocnica patriť. „Po rozhovoroch verím, že budúcnosť FN Trnava by mohla byť celkom optimistická,“ dodal Šrojta.