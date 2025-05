Šutaj Eštok odovzdal hasičom vyznamenania i medaily za hrdinské činy

Demänovská Dolina 7. mája (TASR) - Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov sa v stredu v Demänovskej Doline uskutočnilo slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) za prítomnosti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.



Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnila i štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská s prezidentom HaZZ Adriánom Mifkovičom, ktorí spolu s ministrom vnútra hasičom odovzdali medaily za hrdinské činy, vyznamenania a povýšenia hasičom, ktorí sa dlhodobo vyznamenávajú v záchrannej a preventívnej činnosti.



„Matúš Šutaj Eštok udelil medailu ministra vnútra SR za hrdinský čin Ladislavovi Vidovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave, ktorý počas zásahu pri požiari hotela v Piešťanoch zachránil imobilnú osobu, pričom sám utrpel popáleniny,“ uviedol hovorca.



Druhou medailou za hrdinský čin bol ocenený František Páleník z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici. „Tento hasič sa počas cesty z dovolenky stal svedkom dopravnej nehody, kde zakliesnené osoby potrebovali okamžitú pomoc. Bez váhania začal resuscitovať jednu z obetí nehody, čím jej zachránil život a ďalej pomáhal zraneným až do príchodu záchranárov,“ spresnil Neumann.



Podľa Šutaja Eštoka byť hasičom nie je povolanie. Je to poslanie. „To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal ochrancom hasičov, je jeho charakter a odvaha nasadiť svoj vlastný život, aby zachránil životy iných. A ja vám v mene svojom aj v mene všetkých Slovákov ďakujem za vašu pripravenosť, odbornosť, nasadenie a oddanosť službe. Je dôležité, aby sa výnimočné činy a vlastnosti neustále vyzdvihovali, zvlášť v dnešnej dobe,“ priblížil minister vnútra, ktorý udelil vyznamenania a ocenil desiatky hasičov z celého Slovenska.



„Naši príslušníci HaZZ majú vysoký kredit a dobré meno aj v zahraničí. Okrem hasenia požiarov, pomoci pri dopravných nehodách či povodniach robia toho oveľa viac - často 'hasia' paniku, strach, neistotu a nebezpečie. Riskujú vlastné zdravie a životy, aby ochránili zdravie a životy druhých. Dni, ako je ten dnešný, sú vhodné na to, aby sme si to všetci pripomínali,“ doplnila Kurilovská.



Sviatok sv. Floriána, ktorý hasiči každoročne oslavujú 4. mája, je podľa hovorcu časom, keď sa pripomínajú hodnoty ako odvaha, oddanosť a nezištné nasadenie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou hasičskej profesie.