Minister zahraničia USA vyzdvihol inklúziu zamestnávania Whirlpoolu

Poprad/Bratislava 9. decembra (TASR) – Minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických (USA) Antony Blinken vyzdvihol spoločnosť Whirlpool Slovakia so sídlom v Poprade za jej výnimočnú prácu v oblasti ekonomickej inklúzie. Stalo sa tak v rámci stredajšieho (8. 12.) udeľovania Ceny ministra zahraničných vecí USA pre výnimočné spoločnosti. TASR o tom informovali z Veľvyslanectva USA na Slovensku s tým, že pri oceňovaní víťazov vo viacerých kategóriách minister identifikoval popradskú spoločnosť ako náhradníka za ich zásadnú prácu v oblasti inkluzívneho zamestnávania.



"Spoločnosť bola za posledných sedem rokov priekopníkom mimoriadne úspešného programu náboru a udržania pracovníkov z menšinových komunít, ktorý podporil podobné náborové praktiky v regióne. Jej inkluzívny náborový program znížil chronickú nezamestnanosť a zlepšil možnosti vzdelávania a odbornej prípravy na východnom Slovensku. Oceňujeme tento projekt spoločnosti, ktorý ukazuje, aký význam má rozmanitosť v podnikaní. Zároveň podporuje a investuje do miestnych komunít," uviedla pri tejto príležitosti americká veľvyslankyňa Bridget Brink.



Cenou The Secretary’s Award for Corporate Excellence sa oceňujú americké spoločnosti, ktoré najlepšie reprezentujú americké hodnoty a medzinárodne osvedčené postupy pri svojom pôsobení v zámorí. Ocenenie, ktoré bolo založené v roku 1999, sa tento rok zameralo na tri politické priority - zelené inovácie, zdravotnú bezpečnosť a ekonomické začlenenie.



Popradský Whirlpool sa od roku 2014 angažuje v programe inkluzívneho zamestnávania, pričom podľa veľvyslanectva dosahuje vynikajúce výsledky a inšpiruje ďalšie spoločnosti v regióne, aby nasledovali jeho príklad. Program zahŕňa napríklad školenia a mentoring na mieste, program kontinuálneho vzdelávania, ročné zdravotné prehliadky, pomoc pri finančnom plánovaní, podporu projektov rozvoja miestnej komunity a angažovanosť pre rôznorodé integrované tímy. Menšinoví zamestnanci v súčasnosti tvoria 21 percent pracovnej sily spoločnosti.