K. Šaško navštívi študentku zranenú po útoku v Spišskej Starej Vsi

Poprad 17. januára (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) navštívi pacientku, ktorá je po štvrtkovom (16. 1.) útoku nožom v Spišskej Starej Vsi hospitalizovaná v nemocnici v Poprade. Potvrdil to v piatok v Prešove počas tlačovej konferencie na stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove. Chce sa podľa jeho slov informovať o zdravotnom stave študentky a priebehu jej liečenia.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) aj v Prešove opätovne vyjadrili úprimnú sústrasť pozostalým rodinám dvoch obetí a ľútosť nad celým incidentom. "Chcem zaželať zranenej študentke, aby všetko zvládla tak, aby šla z nemocnice čo najskôr domov," uviedol Fico. Zdôraznil, že je namieste sa v súčasnosti zdržať akýchkoľvek politických vyhlásení, keďže podľa prvotných informácií ide o "osobné zlyhanie mladého človeka, ktorý si prechádzal ťažkým obdobím".



Kaliňák ocenil rýchly postup záchranných zložiek a polície na mieste. "Je to vždy nepochopiteľné, keď sa niekto rozhodne riešiť osobné problémy takým brutálnym spôsobom. Konflikty so ženami v tomto prípade mal tento človek aj v minulosti, ale necháme orgány činné v trestnom konaní konať. Ja som rád, že sa im podarilo pomerne rýchlo páchateľa chytiť a zabrániť tak ďalším škodám, ktoré mohol napáchať," skonštatoval.



Mesto na Zamagurí sa stále spamätáva zo štvrtkovej tragédie, pri ktorej po útoku nožom prišli o život študentka a zástupkyňa riaditeľky miestneho gymnázia. Polícii sa približne hodinu po incidente podarilo zadržať podozrivého, je ním 18-ročný študent gymnázia. Motív jeho činu, ako aj ďalšie okolnosti tragédie sú naďalej predmetom vyšetrovania.