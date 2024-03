Dolinková chce v košickej nemocnici zlepšiť podmienky hospitalizácie

Košice 1. marca (TASR) - So situáciou na viacerých oddeleniach v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach sa počas štvrtkovej (29. 2.) návštevy oboznámila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Riaditeľ DFN Andrej Koman jej zároveň prezentoval projekt nadstavby nemocnice s potrebným rozšírením priestorov. TASR o tom za nemocnicu informovala jej marketingová špecialistka Zuzana Baníková.



Ministerka navštívila oddelenie detskej onkológie a hematológie a oddelenie detskej chirurgie. Konštatovala pritom, že sa osobne zasadí o modernizáciu priestorov a zlepšenie podmienok hospitalizácie detských pacientov a ich sprievodcov. "Môžem vyjadriť prísľub, že budeme hľadať zdroje a riešenia, aby sa podmienky hospitalizácie detského pacienta a komplexnosť zdravotnej starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici Košice výrazne zlepšili," uviedla.



Dôvodom návštevy bolo oboznámenie sa s podmienkami hospitalizácie detských pacientov na viacerých klinikách a oddeleniach vyžadujúcich rozšírenie poddimenzovaných priestorov. Riaditeľ nemocnice sa poďakoval za nedávne poskytnutie kapitálových výdavkov štátu v hodnote 1,7 milióna eur. Použité budú na zakúpenie desiatich dýchacích prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy v hodnote viac ako 800.000 eur a riešenie havarijného technického stavu parkoviska a kanalizácie. Okrem toho ministerstvo zdravotníctva v týchto dňoch vyčlenilo 2,7 milióna eur na ďalšie investície, predovšetkým do špeciálnej zdravotníckej techniky a do informačných technológií a infraštruktúry, ktoré pomôžu skvalitniť zdravotnú starostlivosť.



Vedenie DFN verí, že nasledovať budú aj ďalšie kľúčové investície, keďže viaceré pracoviská už nevyhovujú zvýšeným potrebám hospitalizácie detí a ich rodičov. Nemocnica má už dlhšie pripravený projekt nadstavby systémovo riešiaci nedostatok priestoru. Vypracovaná bola aj projektová dokumentácia a jediné, čo podľa nemocnice chýba na realizáciu, sú peniaze v objeme 35 miliónov eur.



Riaditeľ Koman poznamenal, že na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie už ministerstvo zdravotníctva v predchádzajúcom období pridelilo finančné prostriedky v celkovej výške 940.000 eur. "V prípade, že by sa nadstavba nerealizovala, táto investícia by bola celkom zbytočná," dodal.



Projekt nadstavby je podľa neho nevyhnutným predpokladom skvalitnenia zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov s mimoriadne vážnymi zdravotnými problémami, ako sú rôzne onkologické diagnózy, novorodenci s vrodenými vývojovými chybami, predčasne narodené deti či deti s neurologickými a inými problémami. Nové priestory by umožnili aj vybudovanie detského oddelenia rádiológie a zobrazovacích metód. "Sme jediná nemocnica na východe Slovenska, ktorá nemá takéto vlastné pracovisko a vyšetrovanie detí v iných zdravotníckych zariadeniach výrazne obmedzuje, predlžuje a komplikuje vyšetrovací proces," uviedol.