Ministerstvo dopravy do roku 2028 nepočíta s výstavbou obchvatu Senice

Holíč/Senica 10. marca (TASR) - Najmä z dôvodu vysokej dopravnej intenzity presadzuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) výstavbu obchvatov miest Holíč a Senica. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK. S výstavbou obchvatu Senice sa však do roku 2028 nepočíta, čo pre TASR potvrdila Miriama Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Samospráva kladne vníma postoj Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, ktorý potvrdil potrebu vybudovania obchvatov Holíča a Senice. "Bez aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti odporúčame nepokračovať v príprave projektov. Štúdie odporúčame aktualizovať s dôrazom na návrh variantov a ekonomickú analýzu tak, aby bolo možné vyhodnotiť návratnosť jednotlivých projektov. Radíme prioritne aktualizovať štúdie pre potenciálne najnávratnejšie projekty, a to obchvaty Holíča a Senice," prezentuje odporúčania rezortu financií dokument s názvom Hodnota za peniaze projektu I/51, I/61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, ktorý vypracoval Útvar hodnoty za peniaze.



V dokumente taktiež radia v prípade preukázania návratnosti plnohodnotnou analýzou nákladov a prínosov zvážiť zaradenie návratných projektov do zásobníka rezervných projektov podľa ich priority a pripravenosti v zmysle priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry.



"Samosprávny kraj bude rokovať s ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), aby bola výstavba obchvatu Senice zaradená medzi prioritne pripravované úseky v horizonte roka 2028. Bude tiež apelovať na to, aby Slovenská správa ciest čo najskôr aktualizovala štúdiu uskutočniteľnosti z roku 2017," uviedol odbor komunikácie TTSK.



Výstavbu spomenutých obchvatov presadzuje kraj najmä z dôvodu vysokej dopravnej intenzity. "Obchvat Senice je zaradený medzi prioritné úseky dopravnej infraštruktúry, a to na vysokom 30. mieste. Pridal by sa tak k obchvatu Holíča, ktorý už je v investičnom pláne ministerstva dopravy v horizonte roka 2028. Získali sme tak silné argumenty na rokovania pri aktualizácii harmonogramov," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Podľa meraní z roku 2017 prejde po trase 6000 až 12.000 vozidiel denne, pričom až pätinu tvorí nákladná doprava. "Vybudovanie všetkých siedmich navrhovaných úsekov bude mať pre kraj obrovský význam. Tieto cesty prvej triedy tvoria významnú dopravnú tepnu medzi Slovenskou a Českou republikou a denne ňou prechádzajú tisíce áut a kamiónov," doplnil predseda TTSK.



Z rezortu dopravy pre TASR uviedli, že obchvat Senice nie je v harmonograme prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry, potvrdili však tiež, že je relatívne vysoko medzi prioritami. "Aby sme mali postupne pripravené projekty do realizácie, postupujeme podľa priorizácie projektov a spadá sem aj obchvat Senice," uviedla Švikruhová.