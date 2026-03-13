< sekcia Regióny
Ministerstvo dalo stopku spaľovni pri Dudinciach
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) Slovensko bytostne potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), v ktorom nesúhlasí so zámerom vybudovať energetické centrum v Hontianskych Tesároch pri Dudinciach na zhodnocovanie 130.000 ton odpadu ročne. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie MŽP s tým, že ide o prvostupňové rozhodnutie, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) Slovensko bytostne potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu, nepatria však do blízkosti kúpeľných miest so zdrojmi liečivých termálnych vôd ani do lokalít, kde nie je dostatok odpadu či vybudovaná dostatočná infraštruktúra. „Dnešným dňom sa ukončil proces EIA vyhodnocovania spaľovne pri Dudinciach s negatívnym výsledkom,“ poznamenal Taraba s tým, že pri Dudinciach tak žiadna spaľovňa nebude.
Taraba zároveň dodal, že bez moderných zariadení na zhodnocovanie odpadov nevieme na Slovensku odstraňovať nielen environmentálne záťaže, rovnako nevieme uzavrieť skládky, ktoré ničia podzemné vody. Lokality pre spaľovne však treba smerovať do priemyselných areálov, bývalých chemických fabrík, kde budú dávať ekonomický aj hospodársky význam. „V prípade spaľovne pri Dudinciach nedáva žiaden racionálny zmysel budovať spaľovňu s kapacitou 130.000 ton odpadu ročne, keď v celom Krupinskom okrese sa vyprodukujú iba dve percentá tejto kapacity,“ podotkol.
MŽP uviedlo, že v rámci procesu EIA dôsledne posúdilo všetky predpokladané vplyvy spaľovne na životné prostredie aj zdravie obyvateľov. Rovnako zobralo do úvahy odborné štúdie aj pripomienky dotknutých orgánov, samospráv a ich obyvateľov, ale rovnako aj Úradu verejného zdravotníctva SR aj ďalších inštitúcií, ktoré nesúhlasia s realizáciou zariadenia tohto typu. Taraba v tejto súvislosti poznamenal, že tak ako pri Dudinciach, budú aj ďalšie projekty na Slovensku hodnotené vždy veľmi detailne a určite sa Slovensko nevydá cestou ako v minulosti Švédsko, že sa narobia extrémne spaľovacie kapacity a to len preto, aby sa importoval odpad z cudziny.
