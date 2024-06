Ministerstvo: Dobudovanie Sliaču bude pokračovať v réžii Slovenska

Bratislava 25. júna (TASR) - V dobudovaní infraštruktúry letiska Sliač bude Slovensko pokračovať vo vlastnej réžii. Štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Martin Vojtašovič sa na tom dohodol na rokovaní so zástupcami NSPA (NATO Support and Procurement Agency) v Luxemburgu. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MO SR.



"Bolo to veľmi korektné a priame rokovanie. NSPA chápe náš postoj, že musíme letisko Sliač dobudovať čo najskôr. Teraz je na nás, aby sme na národnej úrovni urýchlili procesy a mali rekonštrukciu plne pod kontrolou," povedal Vojtašovič.



Strategické vojenské letisko Sliač potrebuje ministerstvo zrekonštruovať pre blížiaci sa prílet stíhačiek F-16. Ako priblížil rezort, prvé dve stíhačky z USA priletia na Slovensko už o mesiac. Dočasne budú umiestnené na letisku v Kuchyni.



Rekonštrukciu letiska Sliač odsúhlasila vláda ešte v roku 2019 za ministra Petra Gajdoša (SNS). Jeho nástupca Jaroslav Naď (vtedy OĽANO, dnes Demokrati) v apríli 2023 informoval, že z 33 projektov realizujú 11 cez agentúru NSPA, sedem cez ďalšie programy NATO a prebieha aj 15 národných projektov. Už vtedy pripustil, že nie všetky projekty budú dokončené v čase dodania stíhačiek. Svojich predchodcov kritizoval za nepripravenosť projektu.