Raši: Financovanie pre okresy na hranici chudoby sa osvedčilo

Dudince 25. novembra (TASR) - V minulom programovom období eurofondy v okresoch Krupina a Veľký Krtíš podporili 341 projektov za takmer 167.000 eur. Oba okresy boli úspešné aj v programoch cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika - Maďarsko. Na tlačovej konferencii v Kúpeľoch Dudince o tom v pondelok informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).



Spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michalom Kaliňákom sa na juhu Slovenska streli s primátormi a starostami z okresov Krupina a Veľký Krtíš. Rozprávali sa o problémoch, ktoré majú tieto samosprávy. Podotkol, že v Banskobystrickom samosprávnom kraji sú aj takzvané najmenej rozvinuté okresy. Do roku 2021 k nim patril aj Veľký Krtíš, pre zvýšenie miery zamestnanosti však zo zoznamu vypadol. Podľa neho tak navrhli systém financovania, ktorý pomáha takýmto okresom.



MIRRI vyhlásilo v apríli výzvu v oblasti podpory regionálneho rozvoja určenú pre tri okresy, okrem Veľkého Krtíša aj Brezno a Sninu, ktoré v tomto roku nezaradili do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. V rámci tejto výzvy bolo schválených 29 projektov v celkovej sume takmer 1,1 milióna eur. V okrese Veľký Krtíš ide o šesť projektov za viac ako 238.000 eur.



Raši upozornil aj na výzvu za 134,4 milióna eur na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu vo všetkých krajoch mimo Bratislavy. Jedným z prijímateľov bude aj národná kultúrna pamiatka Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese.



Štátny tajomník Michal Kaliňák uviedol, že po pondelkovom stretnutí sa zhodli na tom, že slovenské regióny potrebujú Národný plán budovania verejných vodovodov a kanalizácií. Rovnako aj fond na projektovú prípravu. "Komunálni lídri nám dali zelenú na presun prebytočného majetku štátu, prázdnych štátnych budov a pozemkov na verejnoprospešné účely pre mestá, obce, samosprávne kraje a ich organizácie," dodal.