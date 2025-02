Ministerstvo kultúry: Fondu na podporu umenia je funkčný

Trnava 12. februára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR dôrazne odmieta tvrdenia, že slovenská kultúra je ohrozená údajnou nefunkčnosťou Fondu na podporu umenia (FPU). Fond je podľa ministerstva funkčný, výzvy sú zverejnené a projekty môžu byť predkladané záujemcami bez obmedzení. Rovnako prebieha transparentný schvaľovací proces jednotlivých projektov. TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská v reakcii na spoločné vyhlásenie riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) k aktuálnej situácii v regionálnej kultúre.



"Napriek neustálym útokom zo strany opozičných aktivistov a spriaznených médií, Rada Fondu pracuje a schvaľuje projekty. Na poslednom zasadnutí Rada schválila väčšinu projektov, ktoré dostali odporúčanie od odborných komisií, len v malej miere podporila projekty, na ktoré evidovala opakované žiadosti bez doterajšej podpory alebo projekty nových žiadateľov, ktorým sa odborná komisia rozhodla neprideliť žiadne prostriedky," zdôraznila Bačinská.



Tvrdenia o vážnom ohrození kultúry a nefunkčnosti FPU považuje ministerstvo za zavádzajúce a nepravdivé. "Ide o opakované pokusy skupiny umelcov a politikov sabotovať riadny chod inštitúcií a zavádzať verejnosť. Fond na podporu umenia nie je inštitúciou spadajúcou do priamej pôsobnosti ministerstva kultúry a jeho členovia konajú nezávisle na politických záujmoch strán či jednotlivcov," dodala.



Zdôraznila, že dotačné schémy FPU nie sú žiadateľmi nárokovateľné. "Samosprávy, ani iní žiadatelia nemôžu automaticky rátať s pridelením finančných prostriedkov len preto, že tomu tak bolo v minulosti. FPU bude financovať projekty, ktoré budú vyhodnotené ako najlepšie a nie tie, ktorým v minulosti automaticky schvaľovali peniaze kamaráti v odborných komisiách. Nesúhlasíme, aby bol Fond na podporu umenia automatickým a častokrát jediným zdrojom príjmov vybranej skupinky žiadateľov," podotkla Bačinská.



Vedenie rezortu kultúry tiež odmieta zasahovanie do personálnych otázok, ktoré sú v kompetencii ministerky kultúry. "Ministerstvo kultúry bude vo svojej snahe o spravodlivú a transparentnú podporu umelcov pokračovať, aj napriek politickému nátlaku vyvíjanému opozičnými aktivistami," doplnila.



Riaditelia kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK požiadali v utorok 11. februára vo svojom spoločnom vyhlásení o okamžité sfunkčnenie FPU. Tiež o zachovanie nezávislosti a transparentnosti fondu. Fond považujú za kľúčový nástroj pre udržanie a rozvoj kultúrneho života v regiónoch. Žiadali aj okamžité akceptovanie nominácií zástupcov regionálnej samosprávy navrhnutých združením Samosprávne kraje SK8 do Rady FPU.