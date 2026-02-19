Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry SR chce obnoviť vybrané objekty Bojnického zámku

Na archívnej snímke Bojnický zámok. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Náklady na zabezpečenie prác odhadlo ministerstvo na 11.300.372,49 eura. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určilo najnižšiu ponúknutú cenu.

Bojnice/Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR má záujem komplexne obnoviť vybrané objekty v areáli Bojnického zámku. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž, náklady na zabezpečenie rekonštrukcie odhadlo na viac ako 11,3 milióna eur. Výzvu zverejnilo vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

„Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu Obnova Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Zámok Bojnice, ktorého cieľom je komplexná obnova vybraných objektov v areáli Zámku Bojnice so zachovaním pamiatkovej hodnoty objektov, zlepšením technického stavu, bezpečnosti, prevádzkovej funkčnosti a zvýšením kvality sprístupnenia areálu pre verejnosť,“ spresnil rezort v oznámení.

Stavebné práce sa týkajú objektov kaplnky, opravy budovy zámockej reštaurácie, západnej časti mestského opevnenia, revitalizácie zámockého parku, rekonštrukcie jazierka a obnovy pavilónu, ako i prekrytia terasy stredného hradu.

Zákazku bude financovať z Programu Slovensko, národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu a štátneho rozpočtu.
