Vyhlásili výberové konanie na riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok

Bratislava 20. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR vyhlásilo v pondelok výberové konanie na riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok. Záujemcovia, spĺňajúci kritériá, sa môžu prihlasovať do 8. októbra. MO SR o tom informovalo na webovej stránke.



Medzi požiadavkami sú vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, právnického alebo medicínskeho smeru, preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej päť rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony, dôveryhodnosť a manažérske schopnosti. Záujemca by mal poznať zdravotnícku legislatívu a iné všeobecne záväzne právne predpisy, ale aj ekonomické, právne a riadiace procesy príspevkovej organizácie. Uchádzač by mal tiež ovládať prácu s počítačom na pokročilej úrovni.



Požadované doklady a dokumenty treba poslať na adresu Ministerstva obrany SR. Na výberové konanie budú pozvaní záujemcovia, ktorí v termíne odoslali žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a splnili kritériá na výkon funkcie. Výberové konanie sa uskutoční v jeden deň medzi 20. až 28. októbrom.



V súčasnosti vedie nemocnicu Róbert Rusnák, poverený vedením od júna do vymenovania nového riaditeľa.