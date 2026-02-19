< sekcia Regióny
Ministerstvo podpísalo zmluvu na financovanie trolejbusových tratí
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) upozornil, že vznikom nových tratí sa zvyšuje potenciál vybrať si na prepravu v hlavnom meste ekologickú verejnú dopravu.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR podpísalo zmluvy na financovanie trolejbusových tratí Patrónka - Riviéra a Galvaniho - Bulharská v Bratislave. Spojenia, ktoré majú rozšíriť sieť trolejbusových tratí v hlavnom meste, budú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) upozornil, že vznikom nových tratí sa zvyšuje potenciál vybrať si na prepravu v hlavnom meste ekologickú verejnú dopravu. „Verím, že aj vďaka tejto investícii sa podarí presvedčiť ďalších obyvateľov, aby presadli z áut do MHD. Mesto aj s dopravným podnikom už na týchto tratiach pracujú a preto verím, že už o pár týždňov budú slúžiť verejnosti,“ povedal minister dopravy.
Rezort dopravy pripomína, že trať Patrónka - Riviéra prinesie lepšie prepojenie Dlhých Dielov s Patrónkou či Hlavnou stanicou a zlepší sa aj dostupnosť smerom na ďalšie významné dopravné uzly v meste. „Trať Bulharská - Galvaniho zasa reaguje na rýchly rozvoj daného územia a rastúce nároky na dopravu,“ upozornilo MD. Nové spojenie sa má napojiť na existujúcu trolejbusovú trať vedenú v Bulharskej a Rádiovej ulici, pričom z Bulharskej ulice má pokračovať ku Galvaniho ulici a odtiaľ k nákupnému centru na Ivanskej ceste, kde bude trať zakončená obratiskom.
Oba projekty sú financované z Plánu obnovy a odolnosti a celkovo je na ne alokovaný príspevok vo výške 17,5 milióna eur.
