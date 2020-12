Ministerstvo práce chce pomôcť klientom OZ Teplo domova v Hronovciach

Hronovce 22. decembra (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) je pripravené pomôcť obyvateľom nájomného domu, ktorý v Hronovciach v Levickom okrese prevádzkovalo občianske združenie (OZ) Teplo domova. V dome zasahovala minulý týždeň polícia a jeho majiteľku obvinila zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Polícia našla v súkromnom dome ubytovaných desať ľudí vo veku od 46 do 70 rokov s rôznymi ochoreniami. Vnútorná teplota v izbách sa pohybovala od 8,4 do 18,4 stupňa Celzia. Podľa polície bol v miestnostiach neporiadok, zápach, hmyz, plesne na stenách a stropoch a zvieracie exkrementy v interiéri, pričom ubytovaní ľudia nemali zabezpečený dostatok jedla, hygienu a čisté šaty. Niektorí z nich trpeli rôznymi kožnými ochoreniami a bolo s nimi aj nevhodne zaobchádzané.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v stanovisku k prípadu uviedlo, že správu o situácii v súkromnom nájomnom dome v Hronovciach prijalo s ľútosťou.uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva Michaela Slivková Kirňaková.Ako doplnila, momentálne sú obyvatelia z nájomného domu v karanténe. Po jej skončení je ministerstvo práce pripravené pomôcť seniorom nájsť ubytovanie so starostlivosťou v zariadení sociálnych služieb podľa ich potrieb, v súlade s kompetenciami a povinnosťami miestnej a regionálnej samosprávy v tejto oblasti.V súvislosti s prípadom v Hronovciach ministerstvo práce pripomína, že občianske združenie Teplo domova nie je zariadením sociálnych služieb (ZSS).dodala Slivková Kirňaková.Ministerstvo práce zároveň odporučilo rodinným príslušníkom, ktorí majú záujem o sociálne služby pre svojich blízkych, aby si ich poskytovateľa overili v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb.pripomenula Slivková Kirňaková.