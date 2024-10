Ministerstvo: Rozhodnutie o hoteli Kyjev by mohlo padnúť do konca roka

Bratislava 4. októbra (TASR) - Rozhodnutie o tom, či bude bývalý hotel Kyjev spolu s obchodným domom (OD) Prior v Bratislave vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (NKP), by mohlo padnúť do konca roka 2024, prípadne do začiatku roka 2025. Predpokladá to Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré je odvolacím orgánom. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa rezortu kultúry Petra Bačinská. Developer sa voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal v polovici júna 2023. Zároveň budovu otvára po čase verejnosti, bude totiž súčasťou podujatia Biela noc.



"Ministerstvo kultúry SR vo veci podaného odvolania voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu ešte nevydalo rozhodnutie o odvolaní," skonštatovala Bačinská.



Na otázku, aké kroky ministerstvo v tejto veci od vlaňajšieho júna zrealizovalo, prípadne, či vykonalo obhliadnu predmetných priestorov, poznamenala, že v uvedenej veci je naďalej vedené správne konanie. "K jednotlivým čiastkovým krokom sa rezort kultúry nebude vyjadrovať," podotkla Bačinská. Podľa vyjadrení developera totiž k obhliadke priestorov, o ktorých má ministerstvo rozhodnúť, doteraz nedošlo.



To, že na rozhodnutie sa stále čaká, potvrdil pre TASR aj developer, spoločnosť Lordship. Stav ho mrzí, opätovne deklaruje pripravenosť na spoluprácu. "Úradom sme sa po podaní odvolania snažili poskytnúť maximálnu súčinnosť. Naše výzvy sú však ignorované. Už viac ako 15 mesiacov stojí vec na mŕtvom bode," skonštatoval developer.



Spoločnosť Lordship opätovne pripomenula, že nečinnosť ministerstva jej spôsobuje narastajúce materiálne škody a brzdí obnovu objektu. Už v minulosti sa developer vyjadril, že rozhodnutie pamiatkarov z mája 2023 proces prípravy obnovy budovy zastavilo a pravdepodobne povedie k jej ďalšiemu chátraniu.



Rezort kultúry však hotel Kyjev za chátrajúcu stavbu "určite nepovažuje", keďže budova má zachované všetky výplne okenných aj dverných otvorov a objekt je uzatvorený i chránený. "Budovu súčasný vlastník vlastní už dlhšie obdobie. Skutočnosť, že majiteľ zatiaľ nenašiel zodpovedajúce využitie pre túto budovu, nie je v príčinnej súvislosti s rozbehnutím procesu vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku," dodala Bačinská.



Developer zároveň deklaruje pripravenosť investovať a začať s obnovu hneď, "ako príslušné úrady uvoľnia cestu k začiatku rekonštrukcie." Je presvedčený, že to je vo verejnom záujme. Dlhodobo ubezpečuje, že súčasné plány nepočítajú so žiadnou demoláciou budovy ani výraznou zmenou vzhľadu budovy. Deklaruje citlivú rekonštrukciu budovy i revitalizácii okolia.



Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011. V júni 2018 sa fasáda chátrajúceho hotela zmenila vďaka streetart festivalu na jedno z najväčších umeleckých diel v histórii Slovenska.



Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za NKP, vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom má byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Pamiatkari zároveň odmietajú, že by to znemožnilo obnovu. S tým však nesúhlasí developer, ktorý zmenu ich postoja vníma ako "zmenu pravidiel počas hry."