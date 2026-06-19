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Ministerstvo vnútra otvorí 7. júla nové klientske centrum v Martine
Pracoviská Okresného riaditeľstva PZ Martin sa budú do nového klientskeho centra sťahovať od 3. do 6. júla.
Autor TASR
Martin 19. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra otvorí 7. júla nové klientske centrum v Martine. Ako TASR informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, dovtedy treba rátať s obmedzenou prevádzkou pracovísk Okresného úradu Martin a okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ).
Od budúceho týždňa sa do nových priestorov na Námestí SNP začnú sťahovať pracoviská okresného úradu z priestorov mestského úradu. „Od 22. do 26. júna bude prebiehať sťahovanie odborov živnostenského podnikania, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, všeobecnej vnútornej správy a organizačného odboru,“ konkretizoval Neumann.
Na novej adrese budú pracovníci týchto odborov verejnosti k dispozícii od 29. júna. V tento deň sa zároveň začne sťahovanie pozemkového a lesného odboru z Mudroňovej ulice, pričom pracovisko bude na novej adrese k dispozícii od 2. júla. Od 1. do 3. júla sa zo Severnej ulice sťahuje katastrálny odbor a služby v klientskom centre začne poskytovať od pondelka 6. júla.
Pracoviská Okresného riaditeľstva PZ Martin sa budú do nového klientskeho centra sťahovať od 3. do 6. júla. „Policajné pracoviská začnú poskytovať služby na novej adrese od 7. júla, keď začne nové klientske centrum poskytovať služby v testovacej prevádzke. Počas dní sťahovania odporúčame verejnosti v prípade potreby využiť služby okolitých klientskych centier či pracovísk polície,“ dodal Neumann.
Od budúceho týždňa sa do nových priestorov na Námestí SNP začnú sťahovať pracoviská okresného úradu z priestorov mestského úradu. „Od 22. do 26. júna bude prebiehať sťahovanie odborov živnostenského podnikania, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, všeobecnej vnútornej správy a organizačného odboru,“ konkretizoval Neumann.
Na novej adrese budú pracovníci týchto odborov verejnosti k dispozícii od 29. júna. V tento deň sa zároveň začne sťahovanie pozemkového a lesného odboru z Mudroňovej ulice, pričom pracovisko bude na novej adrese k dispozícii od 2. júla. Od 1. do 3. júla sa zo Severnej ulice sťahuje katastrálny odbor a služby v klientskom centre začne poskytovať od pondelka 6. júla.
Pracoviská Okresného riaditeľstva PZ Martin sa budú do nového klientskeho centra sťahovať od 3. do 6. júla. „Policajné pracoviská začnú poskytovať služby na novej adrese od 7. júla, keď začne nové klientske centrum poskytovať služby v testovacej prevádzke. Počas dní sťahovania odporúčame verejnosti v prípade potreby využiť služby okolitých klientskych centier či pracovísk polície,“ dodal Neumann.