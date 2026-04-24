Ministerstvo vnútra otvorilo v Liptovskom Mikuláši klientske centrum
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 24. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v piatok otvorilo nové klientske centrum Okresného úradu (OÚ) v Liptovskom Mikuláši na Štúrovej ulici. Od februára tohto roka poskytovalo služby v testovacej prevádzke. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), je to 69. klientske centrum na Slovensku a siedme v Žilinskom kraji.
Obyvatelia okresu Liptovský Mikuláš nájdu na novej adrese viacero pracovísk tamojšieho OÚ. „Som nesmierne rád, že obyvatelia Liptovského Mikuláša budú mať k dispozícii túto novú, modernú, zrekonštruovanú budovu, kde na jednom mieste vybavia všetku dostupnú agendu od živnostenského registra, životného prostredia, lesnej agendy, dokladov, vybavia si tu prepisy svojho automobilu. Myslím, že to je správna cesta, ktorou ideme, pretože sme skoncentrovali agendu, ktorá dnes je v jednej budove z piatich budov. Dochádza tak, samozrejme, k racionalizácii využívania aj nehnuteľností,“ spresnil minister.
O chod centra sa stará 55 zamestnancov pod vedením prednostu OÚ v Liptovskom Mikuláši Jakuba Halušku. „Od svojho spustenia vybavilo klientske centrum vyše 9000 požiadaviek klientov. Denne jeho služby využíva približne 230 klientov,“ dodal Šutaj Eštok. O vyhotovenie občianskeho preukazu, pasu či vodičského preukazu požiadalo 2537 osôb, doklady si prevzalo 2189 osôb a o prihlásenie alebo zmenu držby vozidla požiadalo 1016 osôb. Informácie o energopomoci získalo 182 osôb, na úseku cestnej dopravy vybavili 296 osôb a na úseku živnostenského podnikania 398 osôb.
Súčasťou centra je vyvolávací systém a možnosť rezervácie termínov. Držitelia elektronického občianskeho preukazu s aktivovanými digitálnymi dokladmi si môžu rezervovať termín alebo získať poradové číslo elektronicky aj prostredníctvom aplikácie eDoklady, ktorú ministerstvo vnútra sprístupnilo minulý rok. Ide o praktické digitálne riešenie, ktoré občanom šetrí čas a zjednodušuje vybavovanie úradných záležitostí.
Obyvatelia Žilinského kraja majú k dispozícii služby klientskych centier aj v mestách Bytča, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina a Kysucké Nové Mesto.
