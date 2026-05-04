Ministerstvo vnútra si na 10 rokov prenajalo budovu v Rožňave
Výška nájomného bola stanovená na vyše 33.700 eur bez DPH mesačne za samotnú budovu a 1800 eur za parkovacie státia.
Autor TASR
Rožňava 4. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR si prenajalo administratívnu budovu v centre Rožňavy. V objekte, v ktorom doposiaľ sídlili pobočky rôznych služieb, vznikne klientske centrum okresného úradu. Rezort si budovu prenajal od spoločnosti EVROmat na desaťročné obdobie za vyše 7,5 milióna eur, firma podľa výpisu z listu vlastníctva objekt nadobudla vlani.
Zmluva o nájme medzi MV SR a súkromnou firmou bola uzavretá a v Centrálnom registri zmlúv zverejnená koncom marca. Predmetom zmluvy je prenájom budovy na Ulici Janka Kráľa 3 v Rožňave s plochou 3550 štvorcových metrov i priľahlého parkoviska. Výška nájomného bola stanovená na vyše 33.700 eur bez DPH mesačne za samotnú budovu a 1800 eur za parkovacie státia. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej sume za prevádzkové náklady vo výške 23.019 eur mesačne.
Administratívna budova v centre Rožňavy bola v minulosti sídlom súkromnej poisťovne, sídlila tu pobočka Všeobecnej zdravotnej poisťovne i pobočky ďalších služieb. Rezort vnútra plánuje v objekte v druhej polovici roka otvoriť klientske centrum Okresného úradu Rožňava.
„Budovu si prenajímame na desať rokov, pričom doba nájmu začne plynúť odo dňa prevzatia budovy, v zmysle zmluvy najneskôr od 1. júna. V súčasnosti prebiehajú úpravy potrebné pre fungovanie klientskeho centra,“ uviedol pre TASR hovorca MV SR Matej Neumann s tým, že bližšie informácie poskytne ministerstvo neskôr.
