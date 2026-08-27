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Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu Bezpečné ulice
Tá má podporiť obecné polície v rámci centier zdieľaných služieb.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v stredu (26. 8.) vyhlásilo výzvu Bezpečné ulice. Tá má podporiť obecné polície v rámci centier zdieľaných služieb. Minimálna výška dotácie na jedného žiadateľa je 15.000 eur, maximálna 17.000 eur. Celkovo je vo výzve 200.000 eur. Žiadosti možno predkladať do 12. októbra tohto roka. TASR o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann.
„Dotáciu bude možné použiť na obstaranie osobného motorového vozidla určeného na plnenie úloh obecnej polície. Oprávneným výdavkom bude aj označenie vozidla v súlade so zákonom o obecnej polícii, napríklad príslušnými polepmi s označením obecnej polície, názvom obce či erbom obce,“ priblížil.
Výzva je určená obciam a mestám, ktoré sú zriaďovateľmi centra zdieľaných služieb a tiež disponujú municipálnou políciou. „Od nich sa očakáva, že v rámci tohto projektu budú nové motorové vozidlo využívať v rámci svojej činnosti aj na území minimálne ďalších dvoch obcí, ktoré sú súčasťou centra zdieľaných služieb a nedisponujú obecnou, respektíve mestskou políciou. Rozsah spolupráce pritom ponechávame na dohode samospráv,“ vysvetlili z rezortu.
Podrobné podmienky výzvy a potrebné formuláre možno nájsť na webe ministerstva. „Bezpečnosť ľudí nemôže závisieť od toho, či žijú vo veľkom meste alebo v malej obci. Centrá zdieľaných služieb vytvárajú priestor na to, aby aj menšie samosprávy dokázali spoločne zabezpečovať služby, ktoré by samostatne poskytovať nevedeli alebo je to pre nich príliš nákladné a neudržateľné. Touto výzvou chceme podporiť konkrétne riešenie – aby obecné polície mali spoľahlivé vozidlá a mohli tak vykonávať svoju činnosť aj v ďalších obciach,“ dodal štátny tajomník rezortu a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
„Dotáciu bude možné použiť na obstaranie osobného motorového vozidla určeného na plnenie úloh obecnej polície. Oprávneným výdavkom bude aj označenie vozidla v súlade so zákonom o obecnej polícii, napríklad príslušnými polepmi s označením obecnej polície, názvom obce či erbom obce,“ priblížil.
Výzva je určená obciam a mestám, ktoré sú zriaďovateľmi centra zdieľaných služieb a tiež disponujú municipálnou políciou. „Od nich sa očakáva, že v rámci tohto projektu budú nové motorové vozidlo využívať v rámci svojej činnosti aj na území minimálne ďalších dvoch obcí, ktoré sú súčasťou centra zdieľaných služieb a nedisponujú obecnou, respektíve mestskou políciou. Rozsah spolupráce pritom ponechávame na dohode samospráv,“ vysvetlili z rezortu.
Podrobné podmienky výzvy a potrebné formuláre možno nájsť na webe ministerstva. „Bezpečnosť ľudí nemôže závisieť od toho, či žijú vo veľkom meste alebo v malej obci. Centrá zdieľaných služieb vytvárajú priestor na to, aby aj menšie samosprávy dokázali spoločne zabezpečovať služby, ktoré by samostatne poskytovať nevedeli alebo je to pre nich príliš nákladné a neudržateľné. Touto výzvou chceme podporiť konkrétne riešenie – aby obecné polície mali spoľahlivé vozidlá a mohli tak vykonávať svoju činnosť aj v ďalších obciach,“ dodal štátny tajomník rezortu a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.