Ministerstvo vnútra z plánu obnovy nakúpi 705 vozidiel

Bratislava 24. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR postupne nakúpi 705 kusov nízkoemisných vozidiel pre políciu, ktoré bude financovať z plánu obnovy. Vzhľadom na dodávateľskú krízu na trhu sa rokuje s Európskou komisiou (EK), aby prípadné oneskorené dodanie vozidiel nemalo vplyv na vyplatenie finančných prostriedkov. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol tlačový odbor MV SR.



"Automobilový priemysel sa aktuálne odvíja od dodávateľskej krízy, napríklad chýbajú čipy, plech, meškajú dodávky viacerých komponentov, pričom súčasne prechádza výraznými zmenami vo výrobe spôsobenými prechodom na elektromobilitu. Uvedená vec spôsobuje predĺženie dodávok vozidiel. V súčasnosti sú čakacie doby od desiatich do 15 mesiacov v závislosti od typu vozidla," vysvetlil rezort. O situácii rokuje s EK spoločne s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.



Aktuálne rezort vnútra pripravuje podpis kúpnych zmlúv na desať elektrických SUV a päť elektrických dodávok. Na 83 elektromobilov kategórie hatchback a SUV má byť podľa stanoviska vyhlásené verejné obstarávanie v priebehu tretieho štvrťroka 2022. V rovnakom termíne by sa malo obstarávať aj 607 hybridných elektrických vozidiel SUV.



Podľa plánu obnovy by mal byť nákup všetkých vozidiel zrealizovaný do konca roka. Na zámer je vyčlenených 20,2 milióna eur. Počet obmieňaných vozidiel predstavuje desať percent vozového parku MV SR.



MV SR pôvodne vyhlásilo verejné obstarávanie na všetkých 705 vozidiel vo februári tohto roka. Zákazka bola rozdelená na sedem častí podľa typov vozidiel, väčšinu napokon ministerstvo zrušilo. Zdôvodnilo to potrebou úpravy technických špecifikácií vozidiel. V jednom prípade nedostalo žiadnu ponuku.