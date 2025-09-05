< sekcia Regióny
Ministerstvo vnútra zriadilo v Senici nové klientske centrum
Primátor Senice Martin Džačovský pre TASR uviedol, že o zriadenie KC sa snažili už od roku 2009.
Autor TASR
Senica 5. septembra (TASR) - Nové klientske centrum (KC) Okresného úradu Senica na Vajanského ulici otvorili a sprístupnili pre verejnosť. Cieľom je vybaviť viaceré agendy na jednom mieste. Ide o piate klientske centrum v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na tlačovej konferencii v Senici.
Denne vybaví toto KC asi 200 až 220 klientov. V interiéri sa nachádza vyvolávací systém, k dispozícii je priestranná zrekonštruovaná čakáreň. V blízkosti je parkovisko. „Otvorením pokračujeme na ministerstve vnútra v plnení záväzku pristupovať ku kvalitatívne a efektívne vyšším službám, ktoré poskytuje štát v modernom a dôstojnom prostredí pre všetkých občanov Slovenskej republiky,“ priblížil Šutaj Eštok.
Avizoval i otvorenie ďalšieho centra. „Plánujeme na prelome rokov 2025 a 2026 v TTSK otvoriť ešte KC v Dunajskej Strede a rovnako pracujeme na otvorení KC v Piešťanoch,“ doplnil. Ďalšie centrá sa nachádzajú v Trnave, Skalici, Hlohovci a v Galante.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra (MV) Michala Kaliňáka KC spája štátne kompetencie, ako aj kompetencie samospráv. „Je to spôsob, ktorým vieme ísť naprieč celým Slovenskom, aby sme skončili s úradníckou turistikou. Ľudia nepotrebujú turistiku po úradoch, potrebujú mať všetko komfortne a rýchlo pod jednou strechou,“ ozrejmil s tým, že klientske centrá navzájom porovnávajú, aby vedeli pružne reagovať na dopyty pri rozličných agendách v regiónoch.
Primátor Senice Martin Džačovský pre TASR uviedol, že o zriadenie KC sa snažili už od roku 2009. „Som rád, že pod jednou strechou si ľudia dokážu všetko vybaviť a je to pre nich jednoduchšie. Máme krásne, nové, čisté priestory v meste práve pre našich občanov, tak to má byť,“ zhrnul.
Priestory nového KC boli pôvodne zasadacou miestnosťou a ako uviedol primátor, mesto ich nevedelo využiť. „Prišlo MV SR, že by malo záujem zriadiť KC v meste Senica, tak sme hľadali spôsoby, akým spôsobom previesť túto budovu. My sme mali zase záujem o inú budovu ministerstva, o bývalú hasičskú zbrojnicu, tým pádom prišlo k zámene,“ doplnil. Rekonštrukcia priestorov stála 492.755 eur s DPH.
Denne vybaví toto KC asi 200 až 220 klientov. V interiéri sa nachádza vyvolávací systém, k dispozícii je priestranná zrekonštruovaná čakáreň. V blízkosti je parkovisko. „Otvorením pokračujeme na ministerstve vnútra v plnení záväzku pristupovať ku kvalitatívne a efektívne vyšším službám, ktoré poskytuje štát v modernom a dôstojnom prostredí pre všetkých občanov Slovenskej republiky,“ priblížil Šutaj Eštok.
Avizoval i otvorenie ďalšieho centra. „Plánujeme na prelome rokov 2025 a 2026 v TTSK otvoriť ešte KC v Dunajskej Strede a rovnako pracujeme na otvorení KC v Piešťanoch,“ doplnil. Ďalšie centrá sa nachádzajú v Trnave, Skalici, Hlohovci a v Galante.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra (MV) Michala Kaliňáka KC spája štátne kompetencie, ako aj kompetencie samospráv. „Je to spôsob, ktorým vieme ísť naprieč celým Slovenskom, aby sme skončili s úradníckou turistikou. Ľudia nepotrebujú turistiku po úradoch, potrebujú mať všetko komfortne a rýchlo pod jednou strechou,“ ozrejmil s tým, že klientske centrá navzájom porovnávajú, aby vedeli pružne reagovať na dopyty pri rozličných agendách v regiónoch.
Primátor Senice Martin Džačovský pre TASR uviedol, že o zriadenie KC sa snažili už od roku 2009. „Som rád, že pod jednou strechou si ľudia dokážu všetko vybaviť a je to pre nich jednoduchšie. Máme krásne, nové, čisté priestory v meste práve pre našich občanov, tak to má byť,“ zhrnul.
Priestory nového KC boli pôvodne zasadacou miestnosťou a ako uviedol primátor, mesto ich nevedelo využiť. „Prišlo MV SR, že by malo záujem zriadiť KC v meste Senica, tak sme hľadali spôsoby, akým spôsobom previesť túto budovu. My sme mali zase záujem o inú budovu ministerstva, o bývalú hasičskú zbrojnicu, tým pádom prišlo k zámene,“ doplnil. Rekonštrukcia priestorov stála 492.755 eur s DPH.