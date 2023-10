Ministerstvo vyradilo lučeneckú Súkromnú základnú školu zo siete škôl

Lučenec 17. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyradilo Súkromnú základnú školu (SZŠ) na Gemerskej ceste v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení. Vyradenie ku koncu októbra navrhla školská inšpekcia, vyše 140 žiakov tak bude musieť prestúpiť na iné školy. SZŠ rozhodnutie považuje za nezákonné a chce proti nemu bojovať.



"Návrh na vyradenie zo siete predložila hlavná školská inšpektorka z dôvodu marenia výkonu školskej inšpekcie zo strany zriaďovateľa školy," vysvetlil pre TASR komunikačný odbor rezortu školstva s tým, že ministerstvo vyvinulo viacero snáh o komunikáciu so zriaďovateľom. "Okrem iného aj minulý týždeň, keď sa osobne minister chcel v Lučenci stretnúť, zriaďovateľ na dané stretnutie neprišiel," dodalo ministerstvo.



Nedostatky na SZŠ na Gemerskej ceste v Lučenci mala zistiť štátna školská inšpekcia pri kontrole na prelome novembra a decembra 2022, správa o výsledkoch inšpekcie je verejne dostupná. Problémom bolo spoločné vzdelávanie žiakov šiesteho ročníka ZŠ a žiakov prímy osemročného gymnázia. Inšpekcia škole uložila prijať opatrenia na odstránenie stavu, pri následnej kontrole na jeseň 2023 jej mal byť zamedzený vstup do priestorov školy, čo vyhodnotila ako marenie výkonu.



SZŠ na Gemerskej ceste v Lučenci považuje rozhodnutie ministerstva o vyradení za nezákonné a zmätočné a dôvody rozhodnutia za vymyslené. "Mali spočívať v tom, že pracovníci školskej inšpekcie nemali byť vpustení do budovy, čo je nezmysel. Skutočnosť potvrdili sami členovia školskej inšpekcie tým, že vo svojom úradnom zázname sa vyjadrili tak, že do budovy školy vošli a z dôvodu, že sa necítili konformne, išli dobrovoľne pred budovu, kde čakali na príchod riaditeľky," uviedla pre TASR riaditeľka školy Mária Pálešová.



V Lučenci sa koncom uplynulého týždňa konalo aj stretnutie ministra školstva Daniela Bútoru so zástupcami samosprávy a riaditeľmi základných škôl na území mesta. Vyradenie SZŠ zo siete škôl ku koncu októbra totiž znamená, že návšteva školy od tohto termínu nebude akceptovaná ako plnenie školskej dochádzky. "Na danom stretnutí v Lučenci sa dohodlo zabezpečenie vzdelávania všetkých 144 školopovinných žiakov danej školy od 1. novembra 2023," skonštatoval rezort školstva s tým, že o plánovanom vyradení boli škola, rodičia a aj ostatní aktéri informovaní.



Samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke skonštatovala, že si uvedomuje vážnosť situácie a riaditelia ostatných základných škôl v meste sú kapacitne schopní nových žiakov prijať. "Mesto Lučenec a riaditelia základných škôl navrhujú aj možnosť vytvoriť nové triedy pre týchto žiakov podľa ich kapacitných možností, aby nemuselo dôjsť k trhaniu kolektívu," uviedla samospráva s tým, že nové triedy budú zriadené len v prípade, že bude zabezpečený dostatočný počet žiakov na ich otvorenie.



SZŠ v Lučenci v súvislosti s rozhodnutím o vyradení zo siete škôl a školských zariadení avizuje, že bude realizovať všetky dostupné úkony na ochranu žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov. "Ide o úkony súvisiace s ochranou práv, ktoré sú a budú realizované na území Slovenskej republiky, prípadne aj mimo územia Slovenskej republiky," priblížila riaditeľka školy.