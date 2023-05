Ministerstvo zdravotníctva: Malačania budú môcť využívať urgent v UNB

Bratislava 23. mája (TASR) - Obyvatelia Malaciek a blízkeho okolia nezostanú bez urgentnej zdravotnej starostlivosti. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu si môžu privolať záchrannú zdravotnú službu alebo sa obrátiť na urgentné príjmy v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB). Pre TASR to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na avizované skončenie fungovania urgentného príjmu v nemocnici v Malackách.



Urgentný príjem v Malackách mal fungovať aj v tomto roku. Vláda nemocnicu zaradila do pevnej siete poskytovateľov ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme prvého typu, a to do 31. decembra 2023. "Ministerstvo týmto krokom vytvorilo podmienky, aby bola zabezpečená adekvátna zdravotná starostlivosť v regióne, kým nedôjde k otvoreniu urgentného príjmu v nemocnici Bory. Personálne zabezpečenie je však predovšetkým v kompetencii manažmentu zdravotníckeho zariadenia," skonštatoval pre TASR komunikačný odbor rezortu.



Ministerstvo zároveň deklarovalo, že vyššiu kvalitu, maximálne čakacie lehoty a lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pacientom prinesie optimalizácia siete nemocníc. Poukázal na to, že od budúceho roka budú urgentnú zdravotnú starostlivosť povinne poskytovať nemocnice od II. úrovne až do V. úrovne. Malacká nemocnica bude podľa jeho slov nemocnicou I. úrovne. "Daná nemocnica si nepožiadala o poskytovanie programu urgentnej medicíny," doplnil s tým, že program je pre ňu nepovinným.



O poskytovanie urgentnej starostlivosti na III. úrovni má podľa jeho slov záujem Nemocnica Bory, ktorá zaslala žiadosť o zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc. "Zákonný termín vydania rozhodnutia o žiadosti je do 15. augusta, a v rámci tejto lehoty ministerstvo o žiadosti rozhodne. Následné zmeny v zozname kategorizovaných nemocníc ministerstvo zverejní v októbri 2023, pričom dané zmeny nadobudnú účinnosť od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka," priblížil.



Rezort podľa vlastných slov pracuje aj na Národnej stratégii riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2030, ktorou chce znížiť migráciu pracovnej sily, zvýšiť mzdy a zlepšiť pracovné podmienky.



Nemocnica v Malackách by od júna nemala poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Odôvodňuje to nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov. Primátor Malaciek Juraj Říha vyzval rezort zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby bezodkladne zabezpečili dostupnú urgentnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Záhoria. Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Bratislave a okolí nemôže podľa UNB poskytovať iba jedna nemocnica.