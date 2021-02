Ministri potvrdili, že civilné lety zo Sliača nekončia

Banská Bystrica 11. februára (TASR) – Civilná doprava na letisku Sliač by mala byť obnovená po ukončení rekonštrukcie vojenského letiska. Potvrdili to vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková.



Podľa nej Naď predsedu BBSK Jána Luntera ubezpečil, že obnovenie civilných letov po ukončení obnovy letiska je prioritou aj jeho rezortu. V ceste by údajne nemala stáť ani bezpečnostná previerka. Prevádzka civilnej dopravy je v tejto chvíli otázkou financií a právnej formy. Ministerstvo sa má uchádzať o nutnú certifikáciu už počas rekonštrukcie. Civilnej doprave by preto nič zásadné po zavŕšení obnovy objektu nemalo stáť v ceste.



"Civilné lety sú pre stredné Slovensko jedným z predpokladov úspešného cestovného ruchu. Pri spúšťaní projektu modernizácie na Sliači bolo mnoho pochybností o ich budúcnosti, no rokovania s ministrami ma uistili, že civilná doprava tu má svoju budúcnosť," reagoval Lunter a zdôraznil, že zachovanie civilných letov je pre kraj kľúčové.



Neistotu vo verejnosti vyvolalo zrušenie akciovej spoločnosti Letisko Sliač, ktorá civilnú časť dopravy prevádzkuje. Rezort dopravy k tomuto kroku pristúpil z ekonomických dôvodov, keďže podľa Doležala je finančne nevýhodné prevádzkovať spoločnosť, ktorej činnosť musí byť do roku 2024 aj tak pozastavená.



"Spolu s ministerstvom obrany hľadajú vhodnú právnu formu, v rámci ktorej bude civilná časť letiska prevádzkovaná. Medzičasom bol už hnuteľný majetok presunutý na iné letiská a nehnuteľný prešiel do majetku ministerstva obrany. Prípravné fázy jednotlivých modernizačných projektov vrcholia," dodala Štepáneková.



Modernizácia vojenského letiska Sliač pred príchodom nových stíhačiek typu F-16 výrazne obmedzila jeho chod. Miliónová rekonštrukcia má naplno prebiehať od tohto roku, jej ukončenie sa plánuje na rok 2023.