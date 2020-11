Miniterminály uľahčia prácu sestričkám v Zariadení pre seniorov Zobor

Nitra 5. novembra (TASR) - V Zariadení pre seniorov Zobor v Nitre pribudli miniterminály, ktoré uľahčia prácu opatrovateľkám a sestrám. Každá opatrovateľka a zdravotná sestra má pridelený svoj QR kód, ktorý je jej identifikátorom. Denné činnosti a obslužné činnosti sa zaznamenávajú automaticky, stačí priložiť terminál k jednotlivým QR kódom. „Zariadenie vlastní 13 miniterminálov v celkovej hodnote 2420 eur. Tento počet pokryje všetkých zamestnancov v jednej službe. Pred koncom služby si sestrička stiahne svoje dáta do počítača a odovzdá terminál ďalšej kolegyni,“ informovala vedúca Odboru sociálnych služieb mesta Naďa Šimová.



Sestra, ktorá príde ku klientovi, načíta svoj kód na miniterminál, čiže identifikuje najskôr seba, potom klienta a zaznamená činnosti súvisiace s klientom. Každý zamestnanec, každý klient a každá pracovná činnosť má svoj QR kód. Pred ukončením služby sa všetky nahrané údaje dostanú cez sieťový kábel do počítača, pričom sa jednotlivé pracovné úkony zapíšu nielen do denného výkazu zamestnanca, ale aj do jednotlivých osobných kariet klientov.



V minulosti musela opatrovateľka po skončení pracovnej zmeny zaevidovať všetky vykonané úkony do počítača do jednotlivých kariet klientov. „Na službe bol k dispozícii jeden počítač, pred odovzdaním služby museli niekedy stáť opatrovateľky v rade, aby sa im uvoľnil počítač a mohli si nahrať svoj záznam z dennej činnosti. Teraz stačí načítať údaje z miniterminálu a všetko sa automaticky uloží do počítača,“ vysvetlila Šimová. Zriaďovateľ zariadenia chce týmto krokom zefektívniť činnosť opatrovateliek aj zdravotných sestier v zariadení a minimalizovať čas strávený pri počítači.



V Zariadení pre seniorov Zobor je momentálne umiestnených 159 klientov. Miniterminály pomáhajú pri kontrole kvality poskytovaných služieb aj pracovného výkonu opatrovateliek a sestričiek. „Vieme presne, koľkokrát bol klient skontrolovaný a presne o koľkej, kedy mu bola podaná voda, kedy si vzal lieky, kedy bol polohovaný či prebalený. Každá činnosť sa nasníma v reálnom čase, čo je dôležité pri kontrole starostlivosti o pacienta. Záznam z tejto činnosti slúži pre interné účely, ale v prípade záujmu si môže tieto záznamy vyžiadať aj rodinný príslušník klienta,“ povedala Libuša Mušáková, vedúca úseku sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov Zobor.