Minoritní akcionári BVS chcú vyvodiť zodpovednosť za obstarávanie SBS

Bratislava 29. apríla (TASR) - Skupina 29 minoritných akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) žiada vyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym manažérom vodární za nezvládnuté verejné obstarávanie ochrany majetku a objektov BVS. TASR o tom informoval ich zástupca Miroslav Dragun.



Zmluva medzi BVS a spoločnosťou Bonul končila 30. októbra 2019 a akcionári cez Výbor zástupcov akcionárov poverili päť mesiacov pred skončením zmluvy, teda 22. mája 2019, začať bezodkladne obstarávať novú súkromnú bezpečnostnú službu (SBS). "Avšak to sa nestalo a proces obstarávania spustil až nový manažment na osem dní pred vypršaním zmluvy 22. októbra 2019 a vďaka obštrukciám a námietkam zo strany uchádzačov nie je obstarávanie dodnes ukončené. Pokiaľ by dočasný manažment začal obstarávať bez zbytočného odkladu, tak sa BVS tejto situácii mohla s dostatočným časovým predstihom vyhnúť," uviedla skupina minoritných akcionárov.



Preto, že sa nová SBS nezačala obstarávať včas a na základe pokynu Výboru zástupcov akcionárov BVS, podľa Draguna budú bratislavské vodárne platiť SBS Bonul za ochranu objektov namiesto do októbra 2019 až do augusta 2020. Minoritní akcionári žiadajú od predstavenstva spoločnosti a majoritného akcionára BVS, ktorým je hlavné mesto, vyvodenie zodpovednosti voči dotknutým manažérom. "V prípade, že predstavenstvo a ani majoritný akcionár nebudú konať a v krátkom čase nevyvodia zodpovednosť, budeme zvažovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a tam sa pokúsime o vyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym manažérom," podotkol Dragun.



Hovorca BVS Peter Podstupka pre TASR v reakcii uviedol, že súčasné vedenie bratislavských vodární začalo situáciu okolo výberu novej bezpečnostnej služby riešiť okamžite po svojom nástupe a zorganizovalo transparentné výberové konanie. "Najzásadnejší dosah na jeho priebeh mali odvolania neúspešných uchádzačov na Úrad pre verejné obstarávanie a s tým spojené prieťahy celého procesu. BVS do času nástupu novej strážnej služby, ktorá už je vybratá a jej nástup do BVS sa aktuálne organizuje, udržala ceny staré viac ako štyri roky, ktoré sú pre BVS výhodné, a teda žiadosť pána Draguna nedáva zmysel," uviedol Podstupka.