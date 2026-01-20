< sekcia Regióny
Minulý rok bol pre Dom Matice slovenskej v Komárne rokom stabilizácie
Autor TASR
Komárno 20. januára (TASR) - Dom Matice slovenskej (DMS) v Komárne považuje rok 2025 za rok stabilizácie a významného kultúrneho rozmachu. Aktuálne sa nachádza v najlepšej technickej a hospodárskej kondícii za posledné obdobie, zhodnotil jeho riaditeľ Jozef Černek.
Hoci bol uplynulý rok ekonomicky náročný, DMS Komárno preukázal vysokú mieru sebestačnosti, skonštatoval Černek. Pomoc ústredia Matice slovenskej pri úhrade časti nákladov za elektrickú energiu a vodu umožnila preklenúť kritické obdobie, ostatné náklady zvládol DMS pokryť z vlastnej činnosti.
Podľa slov Černeka DMS nemá v súčasnosti žiadne dlhy voči dodávateľom ani inštitúciám. „Úspešne sme uzatvorili aj platby za plyn za rok 2025, ktoré boli hradené primárne z prenájmov. Vzniknutý nedoplatok sme v plnej výške uhradili z úspor, ktoré sme vygenerovali našou divadelnou a kultúrnou činnosťou,“ povedal Černek. V hlavnej sále DMS sa uskutočnilo 51 kultúrnych podujatí, z toho 27 vlastných predstavení a 24 hosťovaní.
Všetky prenajímateľné priestory sú aktuálne obsadené na 100 percent, pričom výnosy pokrývajú bežnú prevádzku. Výnosy z kultúrnej činnosti slúžia na opravy a rozvoj, pričom technický stav budovy sa vlani výrazne zlepšil.
Silnú podporu verejnosti potvrdila aj reakcia na havarijný stav elektrického rozvádzača z roku 1963. Verejnou zbierkou sa podarilo vyzbierať viac ako 5200 eur. „Z týchto prostriedkov sme pripravení realizovať nové pripojenie s optimalizovaným výkonom, ktoré pokryje 98 percent našich potrieb. Naďalej však hľadáme riešenia, aby sme zvládli plných 100 percent výkonu aj s rezervou,“ dodal riaditeľ DMS.
Za najvýznamnejší strategický úspech roka považuje vysporiadanie majetkových vzťahov. Matica slovenská odkúpila pozemok pod budovou od mesta Komárno, čo je už právoplatne zapísané v katastri. DMS Komárno sa tým stáva oprávneným žiadateľom pre prípadné výzvy z EÚ a štrukturálnych fondov na komplexnú rekonštrukciu.
