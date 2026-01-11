< sekcia Regióny
Minulý rok bol pre nemocnicu v Bánovciach rokom investícií
Počas minulého roka sa nemocnici podarilo posilniť diagnostiku, prevenciu aj následnú starostlivosť pre pacientov v regióne.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 11. januára (TASR) - Rok 2025 bol pre Nemocnicu Agel Bánovce nad Bebravou obdobím výrazných investícií, systematického rozvoja zdravotníckych služieb a konkrétnych krokov, ktoré sa priamo premietli do kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Informovala o tom riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.
Počas minulého roka sa nemocnici podarilo posilniť diagnostiku, prevenciu aj následnú starostlivosť pre pacientov v regióne.
„Naším cieľom je rozvíjať nemocnicu tak, aby reagovala na reálne potreby obyvateľov regiónu. Investície v roku 2025 sme smerovali do včasnej diagnostiky, prevencie a dostupných moderných vyšetrení,“ uviedla riaditeľka.
Jednou z najvýznamnejších investícií uplynulého roka bolo otvorenie moderného mamografického pracoviska, ktoré posilnilo preventívnu starostlivosť o ženy v regióne. Významným rozšírením diagnostických služieb bolo aj zriadenie pracoviska denzitometrie, ktoré sa zameriava na vyšetrenie hustoty kostného tkaniva a včasné odhalenie osteoporózy.
Nemocnica vlani investovala aj do zriadenia hyperbarickej komory a zlepšenia prostredia a komfortu pacientov. Nemocnica vybudovala novú oddychovú zónu, ktorá v areáli nemocnice vytvára pokojné miesto pre pacientov, návštevníkov i zdravotnícky personál.
