Minulý týždeň na cestách Trnavského kraja zomreli tri osoby
Policajti zaznamenali celkovo 90 škodových udalostí a 29 nehôd.
Autor TASR
Trnava 23. októbra (TASR) - Počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zomreli pri dopravných nehodách tri osoby. Policajti zaznamenali celkovo 90 škodových udalostí a 29 nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň boli pri dopravných nehodách na cestách Trnavského kraja usmrtené tri osoby. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a deväť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 42. kalendárneho týždňa vykonala 3196 dychových skúšok, z toho 20 bolo s pozitívnym výsledkom - päť u vodičov a 15 u cyklistov. Štyria vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
