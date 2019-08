V Košickom kraji nafúkalo 27 vodičov, v Bratislavskom aj 2 kamionisti

Koncom minulého týždňa 36-ročná Košičanka viedla vozidlo v obci Družstevná pri Hornáde v okrese Košice-okolie, jazdu nezvládla.

Košice 12. augusta (TASR) – Policajti na cestách Košického kraja zaznamenali počas uplynulého týždňa 27 vodičov pod vplyvom alkoholu, sedem z nich s hodnotou vyššou ako jedno promile. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykových látok sú obvinené aj ženy.



Koncom minulého týždňa 36-ročná Košičanka viedla vozidlo v obci Družstevná pri Hornáde v okrese Košice-okolie, jazdu nezvládla. „Nevenovala sa plne vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke. Pred jedným z rodinných domov prešla za obrubník na trávnatý porast a po niekoľkých metroch vozidlo ostalo stáť opreté o oplotenie rodinného domu,“ uviedla Mésarová s tým, že v dychu jej policajti namerali 2,25 promile alkoholu, pričom opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu, a to 2,54 promile.



Alkohol za volantom policajti zistili aj v nedeľu (11. 8.) dopoludnia, keď v Michaľanoch v okrese Trebišov zastavili a kontrolovali 54-ročnú Košičanku. V dychu jej namerali 1,1 promile alkoholu.



Ako polícia dodáva, obom vodičkám zadržali vodičský preukaz a hrozí im trest odňatia slobody na jeden rok.



Kontrola v Bratislavskom kraji odhalila sedem vodičov pod vplyvom vrátane dvoch kamionistov

Pri pondelkovej kontrole odhalili policajti v Bratislavskom kraji sedem vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



Šofér nákladného vozidla značky Ford smerujúci z Maďarska nafúkal počas kontroly na hraničnom priechode Čunovo 1,1 promile. "Bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušný policajný útvar," uviedla polícia.



Požitie alkoholu zistila polícia aj u 57-ročného vodiča kamióna značky Mercedes. Krátko pred 6.30 h na hraničnom priechode Brodské mu policajti namerali 1,27 promile. Aj tento vodič bol zadržaný a odvezený na políciu.



"V ďalších prípadoch zistenia prítomnosti alkoholu v dychu vodiča išlo o hodnotu alkoholu do jedného promile a v jednom prípade bolo pozitívne vyšetrenie na omamné látky," skonštatovala polícia. Domácim vodičom zadržali vodičské preukazy a cudzincom udelili blokové pokuty.



Kontrola policajtov Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Bratislave bola zameraná na dokumentovanie priestupkov v cestnej premávke. Osobitnú pozornosť venovali zákazu požívania alkoholu a omamných látok. Polícia avizovala, že v kontrolách s cieľom pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu v Bratislavskom kraji bude pokračovať.



Polícia v Žilinskom kraji odhalila minulý týždeň 33 vodičov pod vplyvom alkoholu

Polícia zaevidovala v uplynulom týždni na cestách Žilinského kraja pod vplyvom alkoholu 16 vodičov motorových vozidiel a 17 vodičov nemotorových vozidiel. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Z celkového počtu vodičov motorových vozidiel osem nafúkalo nad jedno promile a šesť do jedného promile alkoholu. Jeden vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol a jeden vodič spôsobil pod vplyvom alkoholu dopravnú nehodu, doplnila krajská policajná hovorkyňa.



V piatok (9. 8.) popoludní zastavila policajná hliadka v oravskej obci Novoť vodiča auta značky Volkswagen Golf. „Pri kontrole sa 60-ročný muž podrobil dychovej skúške, ktorou mu policajti namerali 1,39 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,90 promile,“ uviedla Balogová.



V rovnaký deň pred polnocou upútala pozornosť policajnej hliadky nekoordinovaná jazda vodiča Suzuki Grand Vitara na miestnej komunikácii v obci Stankovany. Podľa Balogovej vodič na znamenie hliadky na zastavenie nereagoval a pokračoval v jazde. Napokon proti nemu policajti použili donucovacie prostriedky. Pri dychovej skúške 57-ročnému vodičovi namerali 0,72 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,50 promile.



V nedeľu (11. 8.) v ranných hodinách zastavila policajná hliadka medzi obcou Veľké Rovné a Turzovkou vodičku auta značky Volkswagen Passat. „Pri kontrole 56-ročnej žene policajti namerali 0,76 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je 1,58 promile,“ spresnila Balogová.



Obidvaja vodiči aj vodička čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.