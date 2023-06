Polícia minulý týždeň odhalila v Košickom kraji 27 opitých vodičov

Košice 5. júna (TASR) - Policajti na cestách Košického kraja počas uplynulého týždňa odhalili 27 vodičov pod vplyvom alkoholu. V siedmich prípadoch bola hodnota ich dychovej skúšky vyššia ako jedno promile. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, prítomnosť alkoholu bola zistená pri dvoch dopravných nehodách.



Rekordérom minulého týždňa bol 58-ročný Trebišovčan, ktorého v piatok (2. 6.) dopoludnia zastavili pri jednej z trebišovských škôl. V dychu mu namerali 3,12 promile alkoholu. "Jeho jazda sa po vykonaní potrebných procesných úkonov skončila v cele policajného zaistenia. Vodičovi bolo zároveň vznesené obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla.



Za absolútne nezodpovedné označila konanie 23-ročného Košičana, ktorý v sobotu (3. 6.) večer na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach jazdil so svojím vozidlom po chodníku a ohrozoval tým chodcov. V dychu mal 1,23 promile alkoholu. Zároveň mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do januára 2027.



V cele policajného zaistenia spolu s obvinením skončil napríklad aj 27-ročný vodič, ktorý v sobotu večer v Poproči v okrese Košice-okolie pred jedným z rodinných domov narazil do zaparkovaného auta. "Odvážlivec však z miesta dopravnej nehody odišiel a na miesto sa vrátil až po chvíli, ale ako chodec," spresnila Ivanová s tým, že v dychu mal 2,35 promile alkoholu, pričom opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu.