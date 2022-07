Minulý týždeň odhalili na cestách v Košickom kraji 53 opitých vodičov

Košice 19. júla (TASR) - Dokopy 53 vodičov pod vplyvnom alkoholu odhalili policajti na cestách Košického kraja počas uplynulého týždňa, z nich 19 malo viac ako jedno promile, čo je trestným činom. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



"Pod vplyvom alkoholu došlo minulý týždeň k štyrom dopravným nehodám. V 14 prípadoch bolo zistené požitie alkoholických nápojov aj u vodičov nemotorových vozidiel," uviedla.



V prepočte 2,85 promile alkoholu mal v dychu 51-ročný Košičan, ktorého v sobotu (16. 7.) v noci zastavili pri výjazde z parkoviska na Ulici Obrody v Košiciach. Okrem iných druhý víkendový deň prichytili opitého 28-ročného vodiča, ktorý šoféroval po Nálepkove. Mal 1,33 promile alkoholu v dychu aj zákaz viesť motorové vozidlá do roku 2025.



Aj týchto vodičov obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Vodič, ktorý navyše šoféroval auto v čase zákazu, čelí obvineniu aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia," povedala Mésarová.



Zároveň vyšetrujú dopravnú nehodu, pri ktorej utrpel 76-ročný vodič s 1,71 promile alkoholu ľahké zranenia. V sobotu v Ruskej v okrese Michalovce pred jedným z rodinných domov nezvládol zákrutu, zišiel z cesty do priekopy a narazil do okraja chodníka. Auto následne odhodilo do betónového mostíka. Michalovčan (30-ročný) s viac ako dvomi promile zas v nedeľu (17. 7.) v Zemplínskej Šírave prešiel cez deliaci ostrovček do protismeru a narazil do mostíka.



Polícia pripomína, že v prísnejších kontrolách na cestách bude pokračovať.