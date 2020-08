Minulý týždeň prichytili v Košickom kraji 38 opitých vodičov

Košice 10. augusta (TASR) – Spolu 38 opitých vodičov za volantom zaevidovala uplynulý týždeň polícia na cestách v Košickom kraji. Z toho 12 z nich malo v dychu viac ako jedno promile alkoholu. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že z 25 dopravných nehôd asistoval alkohol pri štyroch. V rámci opatrení polície počas letnej turistickej sezóny vykonali takmer 7900 dychových skúšok.



Medzi opitými vodičmi bol aj traktorista, ktorý v sobotu (8. 8.) dopoludnia balíkoval slamu na poli v okrese Michalovce. Následne došlo k vznieteniu balíkov slamy a stroja. Na miesto prišli hasiči aj policajti. Vodič mal v dychu v prepočte 2,83 promile. Opitého traktoristu policajti obvinili a umiestnili do cely policajného zaistenia, hrozí mu jeden rok vo väzení.



Dopravnú nehodou v okrese Spišská Nová Ves spôsobil v sobotu v noci vodič s 1,65 promile alkoholu v dychu. „Vozidlom jazdil od jedného okraja cesty na druhý, pričom v tom čase oproti nemu viedla vozidlo vodička, ktorá v snahe predísť čelnej zrážke čiastočne prešla do protismeru, kde do nej narazil podgurážený vodič,“ spresnila Mésarová s tým, že začali trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a polícia vykonáva potrebné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.