< sekcia Regióny
Minulý týždeň sa na cestách v Trnavskom kraji stalo 16 nehôd
Polícia počas 47. týždňa vykonala celkovo 3205 dychových skúšok, z toho 27 bolo s pozitívnym výsledkom.
Autor TASR
Trnava 26. novembra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 16 dopravných nehôd a 79 škodových udalostí. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a šesť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 47. týždňa vykonala celkovo 3205 dychových skúšok, z toho 27 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o sedem vodičov a 20 cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a šesť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 47. týždňa vykonala celkovo 3205 dychových skúšok, z toho 27 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o sedem vodičov a 20 cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.