Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Regióny

Minulý týždeň sa na cestách v Trnavskom kraji stalo 16 nehôd

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Polícia počas 47. týždňa vykonala celkovo 3205 dychových skúšok, z toho 27 bolo s pozitívnym výsledkom.

Autor TASR
Trnava 26. novembra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 16 dopravných nehôd a 79 škodových udalostí. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a šesť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas 47. týždňa vykonala celkovo 3205 dychových skúšok, z toho 27 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o sedem vodičov a 20 cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Keď sa blížili Vianoce v roku 1956...