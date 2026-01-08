< sekcia Regióny
Minulý týždeň sa v Trnavskom kraji stalo 21 dopravných nehôd
Pri šiestich z nich asistoval alkohol.
Autor TASR
Trnava 8. januára (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 21 dopravných nehôd a 70 škodových udalostí. Pri šiestich z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 11 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas prvého týždňa vykonala celkovo 2267 dychových skúšok, z toho 17 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o 12 vodičov a päť cyklistov. Deväť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
