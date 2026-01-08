Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Minulý týždeň sa v Trnavskom kraji stalo 21 dopravných nehôd

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Pri šiestich z nich asistoval alkohol.

Autor TASR
Trnava 8. januára (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 21 dopravných nehôd a 70 škodových udalostí. Pri šiestich z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 11 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas prvého týždňa vykonala celkovo 2267 dychových skúšok, z toho 17 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o 12 vodičov a päť cyklistov. Deväť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.


