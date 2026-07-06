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Minulý týždeň skontrolovali na letisku v Bratislave 54.398 cestujúcich
Hraničnou kontrolou na košickom letisku prešlo 16.047 cestujúcich a na popradskom letisku to bolo 3507 cestujúcich.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Policajti skontrolovali za uplynulý týždeň na bratislavskom letisku 54.398 cestujúcich. Hraničnou kontrolou na košickom letisku prešlo 16.047 cestujúcich a na popradskom letisku to bolo 3507 cestujúcich. O počte mimoschengenských letov a vybavených cestujúcich na medzinárodných letiskách informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Od 29. júna do 5. júla zaznamenali na letisku v Bratislave celkovo 173 odletov a 179 príletov v rámci mimoschengenských letov a hraničnou kontrolou prešlo spolu 54.398 cestujúcich. Na letisku v Košiciach evidovali 44 odletov a 45 príletov a v Poprade bolo 11 odletov a desať príletov.
Polícia pripomenula, že od piatka (3. 7.) uviedli na bratislavskom letisku do prevádzky nové vybavovacie pracovisko na odletoch do mimoschengenského priestoru. Pozostáva z vybavovacieho boxu s dvoma vybavovacími miestami. Má prispieť k posilneniu kapacít hraničnej kontroly a k zlepšeniu plynulosti odbavovania cestujúcich.
Za uplynulý týždeň zaznamenali policajti na bratislavskom letisku aj 22 pozitívnych lustrácií v pátracích systémoch, sedem prípadov odopretia vstupu na územie SR a jeden prípad poskytnutia prvej pomoci, keď u cestujúcej osoby došlo k epileptickému záchvatu v neverejnej časti letiska.
„Úrad hraničnej a cudzineckej polície zdôrazňuje, že všetky úkony hraničnej kontroly sú vykonávané v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky s dôrazom na bezpečnosť, zákonnosť a ochranu verejného poriadku,“ uviedol Hájek.
Polícia zároveň odporúča cestujúcim, aby si na cestu na letisko vyhradili dostatočný časový predstih, najmä pri letoch mimo schengenského priestoru. Treba mať pripravené cestovné doklady a riadiť sa pokynmi príslušníkov PZ a letiskového personálu. Cestujúci majú sledovať aktuálne informácie leteckých spoločností a letísk o odbavení a čase nástupu na odlet. V prípade cestovania mimo schengenského priestoru treba počítať s povinnou hraničnou kontrolou.
Od 29. júna do 5. júla zaznamenali na letisku v Bratislave celkovo 173 odletov a 179 príletov v rámci mimoschengenských letov a hraničnou kontrolou prešlo spolu 54.398 cestujúcich. Na letisku v Košiciach evidovali 44 odletov a 45 príletov a v Poprade bolo 11 odletov a desať príletov.
Polícia pripomenula, že od piatka (3. 7.) uviedli na bratislavskom letisku do prevádzky nové vybavovacie pracovisko na odletoch do mimoschengenského priestoru. Pozostáva z vybavovacieho boxu s dvoma vybavovacími miestami. Má prispieť k posilneniu kapacít hraničnej kontroly a k zlepšeniu plynulosti odbavovania cestujúcich.
Za uplynulý týždeň zaznamenali policajti na bratislavskom letisku aj 22 pozitívnych lustrácií v pátracích systémoch, sedem prípadov odopretia vstupu na územie SR a jeden prípad poskytnutia prvej pomoci, keď u cestujúcej osoby došlo k epileptickému záchvatu v neverejnej časti letiska.
„Úrad hraničnej a cudzineckej polície zdôrazňuje, že všetky úkony hraničnej kontroly sú vykonávané v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky s dôrazom na bezpečnosť, zákonnosť a ochranu verejného poriadku,“ uviedol Hájek.
Polícia zároveň odporúča cestujúcim, aby si na cestu na letisko vyhradili dostatočný časový predstih, najmä pri letoch mimo schengenského priestoru. Treba mať pripravené cestovné doklady a riadiť sa pokynmi príslušníkov PZ a letiskového personálu. Cestujúci majú sledovať aktuálne informácie leteckých spoločností a letísk o odbavení a čase nástupu na odlet. V prípade cestovania mimo schengenského priestoru treba počítať s povinnou hraničnou kontrolou.