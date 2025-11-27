Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Regióny

Minulý týždeň v Trenčianskom kraji nafúkalo 15 vodičov

.
Alkohol tester. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Z 15 vodičov pod vplyvom alkoholu malo šesť vodičov v dychu viac ako jedno promile alkoholu.

Autor TASR
Trenčín 27. novembra (TASR) - Policajti odhalili minulý týždeň na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 15 vodičov pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Z 15 vodičov pod vplyvom alkoholu malo šesť vodičov v dychu viac ako jedno promile alkoholu. V jednom prípade zistili policajti alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou.

Štyria vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky, alkohol zistili policajti aj v prípade ôsmich nemotorových účastníkov cestnej premávky.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom