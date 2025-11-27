< sekcia Regióny
Minulý týždeň v Trenčianskom kraji nafúkalo 15 vodičov
Autor TASR
Trenčín 27. novembra (TASR) - Policajti odhalili minulý týždeň na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 15 vodičov pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Z 15 vodičov pod vplyvom alkoholu malo šesť vodičov v dychu viac ako jedno promile alkoholu. V jednom prípade zistili policajti alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou.
Štyria vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky, alkohol zistili policajti aj v prípade ôsmich nemotorových účastníkov cestnej premávky.
