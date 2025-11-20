Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Minulý týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 12 vodičov a 14 cyklistov

Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Trnava 20. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 89 škodových udalostí a 22 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň boli pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtené dve osoby. Žiadna osoba sa pri dopravnej nehode nezranila ťažko a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 46. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3229 dychových skúšok, z toho 26 bolo s pozitívnym výsledkom - 12 u vodičov a 14 u cyklistov. Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
