Minulý týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 12 vodičov a 14 cyklistov
Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Trnava 20. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 89 škodových udalostí a 22 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň boli pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtené dve osoby. Žiadna osoba sa pri dopravnej nehode nezranila ťažko a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 46. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3229 dychových skúšok, z toho 26 bolo s pozitívnym výsledkom - 12 u vodičov a 14 u cyklistov. Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
