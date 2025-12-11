Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Regióny

Minulý týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 6 vodičov a 8 cyklistov

.
Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Polícia počas 49. kalendárneho týždňa vykonala 3417 dychových skúšok.

Autor TASR
Trnava 11. decembra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) nestala žiadna tragická dopravná nehoda. Policajti zaznamenali celkovo 87 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. Pri dvoch dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nedošlo na cestách Trnavského kraja k žiadnej tragickej nehode. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a desať osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas 49. kalendárneho týždňa vykonala 3417 dychových skúšok, z toho 14 bolo s pozitívnym výsledkom - šesť u vodičov a osem u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
.

Neprehliadnite

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli