Minulý týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 6 vodičov a 8 cyklistov
Polícia počas 49. kalendárneho týždňa vykonala 3417 dychových skúšok.
Autor TASR
Trnava 11. decembra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) nestala žiadna tragická dopravná nehoda. Policajti zaznamenali celkovo 87 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. Pri dvoch dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nedošlo na cestách Trnavského kraja k žiadnej tragickej nehode. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a desať osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 49. kalendárneho týždňa vykonala 3417 dychových skúšok, z toho 14 bolo s pozitívnym výsledkom - šesť u vodičov a osem u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
