Minulý týždeň v Žilinskom kraji: Nafúkalo 13 vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 8. decembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 13 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem z nich, ďalších šesť vodičov „nafúkalo“ nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Jeden vodič spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu a jeden vodič sa odmietol podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel,“ konkretizovala Šefčíková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 15 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1432 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 123 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
