Minulý týždeň v Žilinskom kraji: Odhalili 12 opitých vodičov
Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 27. októbra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 12 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo osem z nich, ďalší štyria vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, jeden vodič sa odmietol podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 12 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 15 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1400 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 59 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
