Minútou ticha si univerzity uctili pamiatku zosnulých študentov

Na snímke rektor Oliver Moravčík počas zápisu do kondolenčnej knihy v budove Fakulty Informatiky a informačných médií Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave po tragickej dopravnej nehode na Zochovej ulici, kde umreli aj študenti tejto univerzity. V Bratislave, 4. októbra 2022. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke študenti počas minúty ticha v budove Fakulty Informatiky a informačných médií Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave po tragickej dopravnej nehode na Zochovej ulici, kde umreli aj študenti tejto univerzity. V Bratislave, 4. októbra 2022. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) - Minútou ticha si v utorok od 9.00 h v priestoroch Univerzity Komenského (UK) a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave uctili študentov, ktorí zomreli pri tragickej dopravnej nehode v hlavnom meste na zastávke Zochova.Tri obete nehody boli študentmi najväčšej slovenskej univerzity. O život prišiel aj študent prvého ročníka FIIT STU v Bratislave. Piatou obeťou je taktiež študent prvého ročníka FIIT STU.uviedol dekan FIIT STU Ivan Kotuliak. Ako dodal, bol by rád, keby táto tragická udalosť bola mementom pre všetkých, aby sme si uvedomovali, aký krehký a vzácny je náš život.V pondelok (3. 10.) sa do troch kondolenčných kníh v areáli UK zapísal predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) i predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Obaja vzdali úctu zosnulým študentom. V utorok si premiér pripomenul obete dopravnej nehody v priestoroch FIIT, kde sa tiež zapísal do kondolenčných kníh.Na najväčšej slovenskej univerzite i na FIIT STU visia čierne vlajky. Vo vestibule budovy UK na Šafárikovom námestí sú k dispozícii kondolenčné knihy. Ich podpis bude možný do štvrtka (6. 10.) do 12.00 h, následne budú zaslané rodinám zosnulých.V centre Bratislavy narazilo v nedeľu (2.10.) v noci auto s opitým vodičom do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených. Hovorca STU v Bratislave Juraj Rybanský pre TASR potvrdil, že v kritickom stave sú v nemocnici dvaja študenti STU.