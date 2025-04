Miroslav S. dokáže svoju nevinu, tvrdí hovorca Republiky Ďurica

Banská Bystrica 7. apríla (TASR) - Podpredseda hnutia Republika Miroslav S. je nevinný, odvolá sa a na pojednávaní dokáže svoju nevinu. Konštatoval to v pondelok pre TASR podpredseda a hovorca hnutia Ondrej Ďurica v súvislosti s trestným rozkazom, ktorý 24. marca vydal Okresný súd Banská Bystrica. Miroslava S. ním uznal za vinného z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.



Obvinenie sa týka obdobia, keď Miroslav S. pôsobil v krajskej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest. V roku 2016 bol podpredsedom predstavenstva a v roku 2017 generálnym riaditeľom.



„Nebudeme komentovať rozhodnutie sudcu, ktorý rozhodol bez pojednávania. Bez toho, aby dal vôbec možnosť vyjadriť sa a obhájiť sa obžalovaným. Čo sú to za praktiky? Takto spravodlivosť predsa nevyzerá,“ reagoval Ďurica.



Súd Miroslavovi S. uložil peňažný trest vo výške 3000 eur, pričom pre prípad úmyselného zmarenia jeho výkonu mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 60 dní. Rovnako mu uložil povinnosť nahradiť poškodenému Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) škodu vo výške 7868 eur a so spoluobvinenou osobou má takisto povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť BBSK škodu vo výške 67.529 eur.



„Trestný rozkaz nie je právoplatný, keďže v súčasnosti prebieha doručovanie a súčasne plynie lehota na podanie opravného prostriedku,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.